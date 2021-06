Dagplejer sigtet for at forvolde etårigs død

En gæstedagplejemor er blevet sigtet for vold med døden til følge, efter en etårig pige for halvandet år siden mistede livet efter at have været på besøg i dagplejen i Herning Kommune.

Det skriver TV Midtvest.

Gæstedagplejeren blev anholdt torsdag, og fredag bliver hun fremstillet i grundlovsforhør i Herning, hvor anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.

Ifølge TV Midtvest lyder sigtelsen på særlig grov vold med døden til følge, da gæstedagplejeren ifølge sigtelsen skulle have rusket pigen, slået hende med en stump genstand og muligvis slået hendes hoved mod en overflade.

Lang efterforskning

Obduktionen viste, at pigen havde knoglebrud i nakken og flere kraniebrud. Hun døde på hospitalet, natten efter hun blev indlagt.

I forbindelse med pigens død meldte politiet ellers ud, at der ikke umiddelbart var sket noget kriminelt.

Dengang afventede man dog obduktionsrapporten, men hvorfor politiet først halvandet år efter har anholdt gæstedagplejeren, er endnu uvist.

Den etårige pige var på besøg i dagplejen, fordi hendes normale dagplejemor var på ferie.