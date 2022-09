Dagplejer skyldig i dødsvold mod etårig pige

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): En 58-årig kvinde er netop blevet kendt skyldig i dødsvold mod en 15 måneder gammel pige, der var i gæstedagpleje hos hende i november 2019. Hun frikendes dog for drab af de seks nævninge og tre dommere.

Det har retsformand Charlotte Schrøder netop læst op i Retten i Herning. Retsformanden uddyber, at der har været enighed om skyldskendelsen blandt fire af de seks nævninge og de tre juridiske dommere i sagen.

Dagplejeren var også tiltalt for drab, men det har retten ikke fundet tilstrækkeligt bevis for.

Nævningetinget lægger ifølge kendelsen vægt på udtalelser fra Retslægerådet, hvoraf det fremgår, at pigen ikke kan have påført de dødelige skader i form af to kraniebrud og flere knoglebrud på sig selv. Det anføres desuden, at den etårige pige i dagene inden hu blev erklæret død var vågen og reagerende, selvom hun var ked af det og ikke spiste og drak og ikke legede med de tre andre børn i gæstedagplejen.

Mindst to kraftige slag

I kendelsen om, at den midaldrende kvinde er skyldig i groft legemsangreb med døden til følge under særdeles skærpende omstændigheder er der samtidig lagt vægt på, at hun ifølge en en udtalelse fra Retslægerådet fra 19. august i år næppe kunne være symptomfri efter at være påført skaderne med stump vold og mindst to kraftige slag.

Hendes tilstand på afleveringstidspunktet var således afgørende for, om traumerne var påført før eller efter dette tidspunkt klokken cirka kvart i syv om morgenen 29. november 2019, da pigen blev afleveret af sin mor.

'Vi finder det bevist, at tiltalte har tildelt forurettede (den etårige pige) i hvert fald to slag enten ved slag med en stump genstand eller ved anslag mod en fast overflade, men ikke at hun har rusket hende,' lyder det blandt andet i den fem sider lange kendelse, som Ekstra Bladet har en kopi af.

Senere fremgår det konkluderende i kendelsen:

'Under hensyn til farlligheden og grovheden af legemsangrebet, der var rettet imod hovedet, og at det er foretaget mod et 15 måneder gammelt barn, findes det at være en påregnelig følge, at (den afdøde pige) afgik ved døden. som følge af skaderne, og at det kan tilregnes tiltalte som uagtsomt. Vi finder derfor tiltalte (dagplejeren) skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 246 (groft legemsangreb med døden til følge).'

Uenighed blandt nævninge

To af de i alt seks nævninge er ikke enige i kendelsen. De finder det ikke bevist, at det er dagplejeren, der har påført pigen skaderne.

De to nævninge udtaler blandt andet:

'Vi har lagt afgørende vægt på, at Retslægerådet i en erklæring fra 12. august 2022 har svaret, at traumet med stor sandsynlighed - mere end 50 procent - er påført mere end 24 timer før CT-skanning (udført cirka fire timer efter pigens død 01.53). (...) Vi finder efter en samlet vurdering af sagens beviser, at der herefter er en sådan usikkerhed om, hvornår (afdøde pige) er påført de kranie- og hjernelæsioner, som hun er død af, at det ikke er bevist, at det er tiltalte (dagplejeren), der har påført hende skaderne.'

Specialanklager Pia Koudahl sluttede sin bevisførelse af med at opfordre retten til at idømme den 58-årige dagplejer en fængselsstraf på ni år, mens den skyldige kvindes forsvarer, advokat René Knudsen, replicerede, at en straf på fem til seks års fængsel vil være rimelig.

Nævningetinget har nu trukket sig tilbage for at votere om strafudmåling. Dommen afsiges mandag klokken 14.30.

Ekstra Bladet opdaterer om sagen...