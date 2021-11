Dan-Bunkerings advokat: Gætværk om brændstof kom til Syrien

Dan-Bunkering har ikke - hverken direkte eller indirekte - solgt jetbrændstof til personer, enheder eller organer i Syrien.

Sådan lød det tirsdag i Retten i Odense. Her argumenterede forsvarer Jacob Skude Rasmussen i sin procedure for, at Dan-Bunkering skal frifindes.

Dan-Bunkering hører hjemme i Middelfart.

- Anklageskriftets betingelser om direkte eller indirekte salg er ubestrideligt ikke opfyldt i denne sag. Allerede af den grund skal der ske frifindelse, siger han.

Dan-Bunkering er sammen med Bunker Holding og Bunker Holdings administrerende direktør, Keld R. Demant, tiltalt for at have overtrådt en EU-forordning ved at sælge mange tusinde ton jetbrændstof.

Brændstoffet blev solgt til russiske selskaber, som var generalagenter for den russiske flåde. Ifølge anklagemyndigheden endte brændstoffet i Syrien.

Jacob Skude Rasmussen afviser, at der er bevis for, at brændstoffet blev leveret i Syrien.

- Den direkte og indirekte levering er sket i de europæiske havne, siger han.

Jetbrændstoffet blev leveret på Cypern og Malta og i Grækenland og Tyrkiet. Herfra sejlede tankskibene 'Yaz' og 'Mukhalakta' med slukkede signaler brændstoffet til Syrien, mener anklagemyndigheden.

Anklager Anders Dyrvig Rechendorff har kaldt det 'kvalificeret gætværk', at skibene er kommet helt ind i havnene i Syrien. Men det giver Dan-Bunkering-advokaten ikke meget for.

- Det står tilbage, at det er gætværk. Der er ikke noget endegyldigt bevis for, at brændstoffet er leveret i Syrien, siger advokaten. Han konkluderer på den baggrund:

- Det er simpelthen ikke godt nok i en straffesag.

Forsvareren afviser også, at EU-forordningen gælder, når det er det russiske militær, som har aftaget brændstoffet.

- Formålet med hele forordningen er ikke at sanktionere Rusland eller andre tredjelande, siger Jacob Skude Rasmussen.

Anders Dyrvig Rechendorff mener, at brændstoffet blev tanket på russiske jagerfly, som bombede i Syrien. Forsvareren afviser, at der er bevis for, hvad der skete med det i Syrien.

Tirsdag ved middagstid afslørede anklageren, at han mener, at Dan-Bunkering bør idømmes en bøde på 319 millioner kroner.

Kravet til Bunker Holding lyder på 81 millioner kroner. Anklageren mener, at en straf på omkring to års fængsel til Keld Demant er passende.

De to sidstnævnte er tiltalt for otte handler. Dan-Bunkering er tiltalt for 33 handler i perioden fra 2015-2017.

Anklageren har lagt vægt vægt på, at Erhvervsstyrelsen lillejuleaften i 2016 slog alarm. Her bad styrelsen Dan-Bunkering om en god forklaring. Mistanken handlede om, at selskabet solgte jetbrændstof, som endte i Syrien.

Forsvareren fortæller dog, at Dan-Bunkering tog henvendelsen alvorligt og undersøgte den. Han afviser, at det er relevant for retten at vurdere, om undersøgelsen så også var god nok.

- Det relevante er, om man forholder sig til henvendelsen, siger han.

Jacob Skude Rasmussen fortsætter sin procedure i retten onsdag. Her vil også forsvarerne for Bunker Holding og direktør Keld Demant få ordet. De kræver ligeledes frifindelse.