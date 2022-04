Daniel Rye om formodet IS-fangevogter: Han virkede meget lille

Der er tirsdag blevet sat 'et stort punktum' for Daniel Rye, som blev taget som gidsel i Syrien i 2013.

Det fortæller den danske fotograf til DR's mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard uden for en domstol i Alexandria i den amerikanske delstat Virginia tirsdag aften dansk tid.

Her har Daniel Rye vidnet i en retssag mod en af sine formodede gidseltagere.

Der er tale om den 33-årige El Shafee Elsheikh, som menes at være en af Islamisk Stats (IS) fire britiske torturbødler.

Daniel Rye har ikke set El Shafee Elsheikh, siden danskeren sad fanget i Syrien. Det gjorde han fra maj 2013 til juni 2014.

- Lige i starten gik der et sug igennem maven, hvor jeg tænkte 'okay, det er virkelig ham'.

- Jeg vil ikke sige, at jeg fik ondt af ham, men han virkede meget lille, og han kiggede ikke rigtigt over på mig, fortæller Daniel Rye til Puk Damsgaard.

Hverken El Shafee Elsheikh eller Daniel Rye kiggede rigtigt på hinanden, mens danskerens vidneudsagn stod på. Ifølge Daniel Rye ville han hellere se de mennesker, som betyder noget for ham, i øjnene - nemlig tidligere gidselvenner og deres familiemedlemmer.

- Det var alt i alt faktisk en lille smule underligt at sidde og få medfølelse med en, som jeg ikke burde have medfølelse med, siger han om El Shafee Elsheikh.

Daniel Rye fortæller videre, at han under sit vidneudsagn ikke kunne lade være med at tænke på, at familierne til nogle de gidsler, som ikke overlevede, var til stede i retslokalet.

- Hver gang, jeg specifik havde en historie om Steven, Peter eller James Foley, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at deres familier sad der, og hvor vigtigt det er for dem, at deres børn ikke bliver glemt midt i alt det her, siger Daniel Rye.

Det sker med henvisning til de amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff samt den amerikanske nødhjælpsarbejder Peter Kassig.

I retssagen i Virginia er to tidligere britiske statsborgere tiltalt for bortførelse, tortur og medvirken til drab på fire amerikanske gidsler. Den ene, Alexanda Kotey, har tilstået, mens El Shafee Elsheikh nægter sig skyldig.

Kotey og Elsheikh fik sammen med to andre britiske fangevogtere tilnavnet 'The Beatles' på grund af deres britiske accent.