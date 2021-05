Danmark får kritik for at nægte exitprogrammer til udviste

Danmark går glip af en oplagt mulighed for at reducere terrortruslen ved ikke at tilbyde afradikalisering til terrordømte, der også er blevet udvisningsdømt.

Det siger den norske terrorforsker ved Oslo Universitet Tore Bjørgo til Jyllands-Posten.

En lovændring fra 2017 betyder, at terrordømte med en udvisningsdom nægtes adgang til exit-programmer.

Dermed adskiller Danmark sig fra både Sverige og Norge, hvor udviste har adgang til resocialiserende programmer.

Imellem 2007 og 2020 har 21 terrordømte indgået i Kriminalforsorgens afradikaliseringsprogram.

Ni af de deltagende har gennemført programmet.

Professor MSO i kriminologi ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke mener, at tallene tyder på, at de, der har muligheden ved et exitprogram, er villige til at lægge terrortankerne bag sig.

- Uden antiradikalisering kan frihedsberøvelse føre til bitterhed, og den politiske overbevisning bliver der ikke ændret på bag lås og slå.

- Det er en snæver betragtning at se på, om personen er udvist eller ej, det er bekymrende, siger hun.

Retsordfører for De Radikale Kristian Hegaard kalder det 'hul i hovedet', at Danmark ikke tilbyder afradikalisering til udvisningsdømte.

- Vi må gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at de ikke begår terror en gang til eller radikalisere andre, siger han til Ritzau.

Han kalder terror og radikalisering en reel risiko, fordi de dømte kan være udvist til lande, hvortil de ikke kan tvangshjemsendes og derfor er i Danmark på tålt ophold.

- Jeg kan ikke forstå, hvordan det overhovedet kan være i dansk interesse, siger Kristian Hegaard.

- Det handler ikke om at gøre noget særligt for de her terrordømte. Det handler om at gøre noget for Danmark, om at sørge for, at de ikke kan radikalisere andre i den periode, hvor de er i Danmark. Og det handler om, at de ikke bliver en trussel for Danmark i den periode, de er her.