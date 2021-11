Danmark har tilbageholdt russisk skib i Skagen

Et russisk krigsskib er torsdag aften ankommet til Skagen, hvor de danske myndigheder siden mandag har tilbageholdt et russisk skib.

Det skriver TV2 Nord.

Den russiske ambassade i Danmark skriver på Facebook, at skibet blev tilbageholdt, da det lagde til i Skagen for at tanke.

Skibet er et forskningsskib, og dokumenterne om bord er også blevet beslaglagt, fremgår det.

Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at ministeriet er bekendt med sagen, og at der er kontakt med den russiske ambassade.

Forsvaret vil ikke udtale sig om det russisk krigsskib, som ifølge TV2 Nord driver stille omkring forskningsskibet med slukkede lys, men henviser til Udenrigsministeriet.

Ritzau arbejder på at få en kommentar herfra.

61 personer var om bord på skibet, der hedder 'Akademik Ioffe'. Det skriver Reuters, som citerer det russiske nyhedsbureau RIA.

Tilbageholdelsen skulle være sket på en anmodning fra en tredjepart relateret til skibets tidligere aktiviteter.

En attaché ved ambassaden fortæller til nyhedsbureauet Tass, at sagsanlægget kommer fra det canadiske selskab One Ocean Expeditions. Det skriver Reuters.

Selskabet sagde i 2019, at det var begyndt at chartre skibet til passagerrejser i begyndelsen af 2010'erne.

'Pludselig og uventet' blev det dog trukket tilbage fra brug til passagerer i 2019. Det mener One Ocean Expeditions, er et kontraktbrud.

Den russiske ambassade har modtaget kopier af de retsafgørelser, der ligger til grund for beslaglæggelsen.

- Ansatte ved den russiske ambassade er i kontakt med det danske udenrigsministerium om dette spørgsmål, lyder det fra ambassaden på Facebook.

Ifølge ambassaden er skibet ejet af Rusland og blev brugt af forskningsinstituttet Shirshov for oceanologi. Det er undersøgelser af forhold i havet.