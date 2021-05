Danmark kan nu begære Shah udleveret i sag om udbytteskat

Østre Landsret bestemmer mandag, at der er grundlag for at varetægtsfængsle de to hovedtiltalte i sagen om bedrageri med udbytteskat.

Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson opholder sig henholdsvis i Dubai og Storbritannien.

Med afgørelsen om fængsling in absentia - det vil sige, at de tiltalte ikke er til stede - kan danske myndigheder gå i gang med en formel proces om udlevering til Danmark.

Tiltalen drejer sig om bedrageri for godt ni milliarder kroner og for forsøg på yderligere 553 millioner kroner. Shah anklages for at have udført selve bedrageriet, mens Patterson ifølge Bagmandspolitiet skal have medvirket til svindlen.

Sagen er den hidtil største bedragerisag i Danmark.

Skattemyndighederne blev ført bag lyset i et konstrueret handelsforløb med ikke-eksisterende aktiebeholdninger. Myndighederne blev narret til at udbetale refusion for udbytteskat, selv om skatten ikke var betalt, lyder påstanden.

Kriminaliteten skal være begået fra 2012 til 2015, mener Bagmandspolitiet. De to mænd nægter sig skyldige.

Landsrettens afgørelse går ud på, at der er en såkaldt begrundet mistanke mod de to. Den samme konklusion nåede en dommer i Retten i Glostrup til i marts.

- Vi mener ikke, at der er kommet noget frem for landsretten i dag, som giver grundlag for en anden vurdering, siger retsformanden, landsdommer Bertil Frosell.

Sanjay Shah har nægtet at komme til Danmark for at lade sig afhøre. Og Anthony Mark Patterson har ikke ønsket at tale med politiet, fremgår det af byrettens kendelse.

Derfor er der grund til at tro, at de ikke vil dukke op til den kommende straffesag, og derfor er der grundlag for fængsling, mener landsretten.

Afgørelsen indebærer, at forretningsmændene skal stilles for en dommer 24 timer efter deres ankomst til Danmark.

Det forventes, at domstole i henholdsvis Dubai og London nu kommer til at afgøre, om mændene skal udleveres.

Anthony Mark Pattersons forsvarer, advokat Henrik Stagetorn, har foreslået, at et mindre indgreb end varetægtsfængsling i givet fald skulle bruges. At Patterson skulle møde op på bestemte tidspunkter på en politistation og deponere sit pas. Men den løsning har landsrettens tre dommere afvist.