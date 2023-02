Dansede i offentligheden: Nu er de idømt 10 års fængsel

Et ungt iransk par er blevet idømt 10 års fængsel efter at være blevet filmet danse foran et nationalt vartegn

En iransk domstol mener, at et ungt iransk par 'opfordrede til korruption og offentlig prostitution', da de dansede foran det nationale vartegn Azadi Tower i hovedstaden Teheran.

Og den dans har kostet parret, der er i starten af tyverne, 10 års fængsel og seks måneder hver.

Det skriver The Guardian.

Kvinden, der hedder Astiyazh Haghighi, og hendes forlovede Amir Mohammad Ahmadi blev anholdt i starten af november.

Symbol på modstand

Myndighederne blev opmærksomme på deres lovovertrædelse, da en video af de to, der dansede 'romantisk' sammen foran Azadi Tower, gik viralt på internettet.

Ifølge aktivister har man set optagelsen som et symbol på modstand mod det iranske regime. Det skyldes blandt andet, at kvinden i videoen ikke er iført tørklæde, hvilket strider med den iranske lovgivning.

Desuden er det ikke tilladt for kvinder at danse i det offentlige rum - og særligt ikke med mænd.

Ud over de lange fængselsstraffe er de to også blevet forbudt at bruge internettet, ligesom de har fået forbud mod at forlade landet efter afsoning. Det skriver Human Rights Activists News Agency ifølge The Guardian.