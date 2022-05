Dansende ungarsk tyv anholdt

Efter et stigende antal personer er blevet frarøvet ure og værdigenstande i Indre By i København, har politiet anholdt flere mistænkte serie-gerningsmænd i weekenden

En sjov aften aften i Indre By har flere gange de seneste år udviklet sig ubehageligt for ofre, der er blevet passet op og berøvet eller franarret deres kostbare ure eller andre værdigenstande af eksempelvis tricktyve.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at på baggrund af den seneste tids sager, gennemførte man i weekenden en aktion for at komme problemet til livs.

Tre varetægtsfængslet

Politiet kunne i den anledning fredag anholde to marokkanske mænd på 21 og 26 år ved Kongens Nytorv.

De er mistænkt for sammen at frarøve en person sit armbåndsur tidligere på måneden, og politiet mener også, at den ene af dem, har begået tre andre gade-røverier i fjor. De blev begge varetægtsfængslet.

Mistænkt for syv tyverier

Ifølge pressemeddelelsen kunne politiet igen slå til natten til søndag, hvor en 45-årig ungarer blev taget på fersk gerning efter et tricktyveri. Politiet mener desuden, at den ungarnske mand kan kobles til seks andre tyverier i år. Han blev ligeledes fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Ifølge Københavns Politi er der her mere præcist tale om et dansetyveri på Strøget.

- Den ungarske statsborger blev anholdt, umiddelbart efter han på trick-mæssig vis stjal værdigenstande fra en borgers lomme, der fik afledt sin opmærksomhed, da gerningsmanden ville danse med ham, skriver Søren Juul Rasmussen fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Efterfølgende fik offeret for dansetyven sin pung og værdigenstande igen.

Går efter 'velstillede'

Sidste år beskrev Københavns Politi fænomenet med de dansende tyve som et stigende problem, og advarede mod den triste tendens, hvor tyvene ifølge politiet især går efter folk i områder, hvor 'mere velstillede folk går i byen', såsom Kongens Nytorv.

- Vær opmærksomme

I mandagens pressemeddelelse gør politikommissær Daniel Navntoft, der er leder Københavns Politis tyverisektion, igen opmærksom på problemet.

- Vi ser desværre flere tilfælde, hvor borgere via tricktyverier bliver bestjålet eller får frarøvet deres værdigenstande såsom telefoner eller ure. Derfor laver vi løbende målrettede indsatser mod de her gerningsmænd, og jeg vil samtidig gerne opfordre alle til at være opmærksomme på deres tasker og lommer, når de færdes på steder med mange mennesker, fortæller han.