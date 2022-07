Dansetyve stjal Rolex-ur til halv million kr.

To mænd fra Algeriet er fængslet. Den ene sigtes for yderligere fire trick-tyverier af kostbare ure i København sidste sommer

En middag i København endte voldsomt for et ægtepar, da de i mandags klokken 23.10 blev overfaldet af to nordafrikanske 'dansetyve' i Ny Østergade i København.

Den ene gerningsmand tog fat om mandens venstre håndled, mens den anden sparkede ham i skridtet. Så rev banditterne et Rolex-ur til en halv million kr. af armen på offeret og flygtede.

Men i går blev to mænd fra Algeriet på 30 og 35 år anholdt på Vesterbro som mistænkte for røveriet. De var i besiddelse af flere ure, herunder det kostbare Rolex-ur, som ejeren nu får tilbage.

Mændene erkender tyveri - men politiet sigter dem for røveri, fordi der blev brugt vold for at tage uret, og begge blev i dag varetægtsfængslet i 20 dage i Københavns dommervagt.

Fødselsdags-tricket

Anholdelsen har også ført til, at fire tyverier af kostbare ure sidste sommer nu menes opklaret.

Politiet sigter den 35-årige for de fire tyverier, der blev begået i august 2021 sammen med flere andre gerningsmænd, kendte som ukendte.

Dengang var fremgangsmåden, at ofrene blev kontaktet af to eller tre gerningsmænd, der 'dansede' rundt om dem og fortalte, at den ene havde fødselsdag, og derfor bad de ofrene om at tage et billede af dem.

Efter anholdelsen i mandags fandt politiet de gamle sager frem, og den 35-årige blev genkendt som den ene gerningsmand på blandt andet video-overvågning.

- Vi ser de her omrejsende kriminelle i sommer-månederne, som har specialiseret sig i at stjæle dyre ure., siger politikommissær Lars Feldt, der er glad for, at to 'dansetyve' nu er bag tremmer. Politiet holder detaljer for sig selv, fordi flere menes at være på fri fod.

Området omkring Kongens Nytorv og Nyhavn er blevet døbt 'Rolex-trekanten' efter en serie af tyverier og røverier af kostbare ure de senere år..

6. august sidste år kl. 23.50 mistede en kvinde et Rolex-ur til næsten 70.000 kr. i krydset Ny Adelgade og Grønnegade, da tre tyve 'dansede' omkring hende.

Næste dag, 7. august ved midnat, slog de til mod en mand på Nyhavnsbroen, hvor tyvene ville fotograferes og fik revet et Rolex Submarine Date til 67.000 kr. af hans håndled.

8. august kl. 00.40 var de på spil i Nyhavn, hvor tyvene igen 'dansede' om offeret og fik et Vacheron Constantin til en værdi af 226.000 kr.

14. august 01.20 var 'dansetyvene' på Kongens Nytorv, hvor de fravristede offeret et Rolex til 39.000 kr.

Den 35-årige nægter sig skyldig i de fire tyverier fra sidste år. Dørene blev lukket i dommervagten under afhøringen af den 35-årige af hensyn til jagten på de øvrige to-tre gerningsmænd.