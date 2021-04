Dansk Audi torpederer hus i Tyskland

Et ældre ægtepar på 82 og 83 år fik sig natten til søndag en ganske alvorlig forskrækkelse.

Mens de lå og sov i deres hus i den lille nordtyske by Ratekau, der ligger lidt nord Lübeck, blev huset torpederet af en dansk indregistreret Audi Q5.

Det skriver politiet i Lübeck i en pressemeddelelse.

Bilen blev ført af en 29-årig kvinde, der havde et 11 måneder gammelt barn med sig. Om kvinden er dansker er ikke oplyst i pressemeddelelsen.

Hvorfor kvinden omkring kl. 03.40 mistede kontrollen og strøg ind i huset er et af de spørgsmål, som efterforskningen nu skal forsøge at klarlægge.

Det står dog klart, at ægteparret slap med skrækken, og at den 29-årige kvinde samt det lille barn kun pådrog sig lettere knubs ved ulykken.

Men det beskrives endvidere, at ægteparret fik sig et ganske alvorligt chok og derfor blev tilbudt krisehjælp.

Ved ulykken var bilen kørt hen over fortovet, hvorefter den var kørt videre ind gennem husmuren, hvor den så endte i husets gæsteværelse.

Redningsfolk på stedet i Ratekau, hvor bilen havde påkært det ældre ægtepars hus. Foto: Arne Jappe

Huset skal nu tjekkes for at se, om bygningens bærende konstruktion har lidt skade.

Det var ikke første gang, at myndighederne havde fat i kvinden. Godt tre timer tidligere havde hun befundet sig som spøgelsesbilist på motorvejen imellem Lübeck og Fehmern, hvor hun kørte i nordlig retning på motorvejens sydgående vejbane.

Her rykkede politiet ud og fik hende standset efter at være blevet alarmeret af andre bilister.

Da en patrulje fik stoppet kvinden, var hun godt klar over miseren. Over for betjentene forklarede hun, at hun var kommet forkert ned på motorvejen, fordi hun havde taget fejl af tilkørselsrampen.

Betjentene gennemførte en hurtig alkohol- og narkotest. De var begge negative. Derfor fik man vendt kvindens bil i den rigtige retning, og hun fik lov at fortsætte.

Nogle timer senere gik det så galt igen, hvor hun påkørte huset i Ratekau.