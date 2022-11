Dansk bank anmeldt for overtrædelse af hvidvask-loven

Finanstilsynet har vurderet, at National enhed for særlig kriminalitet bør indlede en politimæssig efterforskning af Jysk Bank A/S i forbindelse med mulige overtrædelser af hvidvaskloven.

Det skriver Finanstilsynet i en pressemeddelse.

Politianmeldelsen sker på baggrund af to hvidvask-inspektioner, som skete i efteråret 2021.

Inspektionerne foregik henholdsvis i Jyske Banks Keyplan Mortgage-afdeling og bankens Private Banking-afdeling.

Tre forhold

Finanstilsynets politianmeldelse drejer sig om tre forhold, som alle udgør mulige overtrædelser af hvidvaskloven.

De tre forhold handler henholdsvis om bankens kundekendskabsprocedurer, skærpede kundekendskabsprocedurer samt bankens undersøgelses- og opbevaringspligt.

Tilsynet har tilsyneladende konstateret i forbindelse med inspektionerne, at Jysk Bank har haft 'væsentlige mangler' i deres kundeskabsprocedurer for en del kunder i Bankens Keyplan Mortgageafdeling.

Det samme gør sig gældende for en række forhenværende kundeforhold i bankens Private Banking-afdeling.

Desuden kunne tilsynet konstatere, at banken manglede at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer for flere højrisikokunder i Keyplan Mortgage-afdelingen, og at banken desuden manglede at foretage undersøgelse af mistænkelige transaktioner i samme afdeling.