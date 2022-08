Dansk efterforsker: Sådan kan vi fælde serieforbrydere

Seks danske efterforskere har i deres fritid lavet et borgerforslag, der skal gøre det muligt for dansk politi at bruge ny banebrydende dna-teknik

Da det lykkedes svensk politi i 2020 at opklare et 16 år gammelt drab på en otteårig dreng og en 56-årig kvinde i Linköping på bare fem uger ved hjælp af genetisk slægtsforskning, blev den danske efterforsker Martin Wittrup Enggaard først og fremmest vildt glad.

Han arbejder til dagligt med personfarlig kriminalitet i Københavns Politi og har derfor på egen krop oplevet frustrationen og behovet hos pårørende til drabsofre og ofre for voldtægter, der alle har et ønske og håb om retfærdighed og afklaring.

Derfor blev han vildt glad ved tanken om, at de efterladte til drabsofrene i Sverige fik mulighed for at sætte et punktum, fordi kollegerne i Sverige fik mulighed for at afprøve genetisk slægtsforskning i efterforskningen.

Den hidtil ustraffede Daniel Nyqvist blev anholdt 16 år efter drabene på en dreng og en kvinde i Linköping i Sverige. Han tilstod drabene og blev dømt til psykiatrisk behandling. Det var blandt andet slægtsforskeren Peter Sjölund, der hjalp politiet ved hjælp af dna-slægtsforskning i dna-databaser, hvor de opbyggede et stamtræ helt tilbage til 1700-tallet. Til sidst stod de tilbage med Daniel Nyqvist og hans bror. Og så kunne en dna-test afsløre morderen.

- Men det er en todelt følelse, fordi jeg også bliver frustreret over, at vi ikke selv kan bruge det i dansk politi, siger Martin Wittrup Enggaard, der understreger, at der er tale om hans personlige holdning.

Nu har han og fem medstillere, der alle er efterforskere i dansk politi, i deres fritid lavet et borgerforslag om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning som efterforskningsværktøj i sager om drab og grov personfarlig kriminalitet.

Det kræver 50.000 støtter for, at forslaget skal behandles af Folketinget, og lige nu er der 45.000, der har støttet. Læs borgerforslaget her.

I forslaget fremgår det, at politiet kun må bruge genetisk slægtsforskning med en kendelse fra retten, hvor følgende være opfyldt:

* Politiet skal dokumentere, at det uidentificerede dna med begrundet mistanke stammer fra gerningspersonen.

* Genetisk slægtsforskning må kun bruges i helt særlige sager. Herunder drab, voldtægt, terror og identificering af lig og jordiske rester.

* Alle andre eksisterende og tilgængelige dna-muligheder skal være udtømt.

Martin Wittrup Enggaard og hans medstillere tøver ikke med at kalde genetisk slægtsforskning et kriminalteknisk gennembrud på linje med retsmedicin, fingeraftryk og dna.

Han ønsker ikke at pege på konkrete danske sager, som, han mener, det ville være oplagte at køre genetisk slægtsforskning på.

I borgerforslaget fremgår det dog, at 'havde man haft dette værktøj tilbage i 1990, kunne man eksempelvis have stoppet én af danmarkshistoriens værste serieforbrydere, før han begik en række grove forbrydelser'.

Det er en henvisning til 'Amagermanden', Marcel Lychau Hansen, der blev idømt livstid for to drab og syv voldtægter mellem 1987 og 2010.

Amagermanden fik livstid for sine forbrydelser. (Privatfoto)

De nævner også en sag fra USA, hvor en mand begik 13 drab og omkring 50 voldtægter, og hvor en af efterforskerne bag opklaringen, den amerikanske kriminaltekniker Paul Holes, har sagt, at det ikke var lykkedes uden genetisk slægtsforskning, fordi spotlyset slet ikke have været i retning af gerningsmanden. Der er tale om den såkaldte Golden State Killer.

Fælden klappede for the Golden State Killer, Joseph James DeAngelo, flere årtier efter hans første forbrydelser, blandt andet ved hjælp af genetisk slægtsforskning, ifølge en kriminalteknikere, der deltog i efterforskningen. Foto: Paul Kitagaki Jr./Ritzau Scanpix

- Jeg tør godt at lægge hovedet på blokken og sige at vi også kan opklare ældre og fremtidige drab og voldtægtssager i Danmark med det her værktøj som hovednøgle. Der er immervæk en del sager om drab og voldtægter, hvor der ligger en ren dna-profil, der ikke er identificeret, siger Martin Wittrup Enggaard.

- Hvad er din drøm med det her?

- Den grundlæggende drøm er jo at kunne ringe til nogle pårørende, som har siddet i rigtig mange år uden en opklaring, eller et voldtægtsoffer, der har gået i uvished i årevis, og sige, at nu kan de få noget afklaring. Det er jo ikke en succes, før vi har opklaret den første sag med det. Men det er jeg ret fortrøstningsfuld over, siger han.

Læs mere om borgerforslaget her, hvor det også er muligt at give sin støtte.

Ekstra Bladet har sidste år spurgt Rigspolitiet i Danmark om genetisk slægtsforskning i deres efterforskning. Her var man dog stadig tilbageholdende.

- Vi følger fortsat teknologiens udvikling og erfaringerne fra svensk politi meget tæt, og der pågår forskellige drøftelser om efterforskningsmulighederne i forhold til slægtssøgning og slægtsskabsforskning i Danmark, skrev Rigspolitiet.

- Det er vigtigt for os at understrege at for at undgå, at uskyldige mistænkeliggøres, sigtes eller dømmes på et forkert grundlag, tager dansk politi først nye efterforskningsværktøjer i brug, når alle muligheder og risici er drøftet helt til bunds.

Har brugt geno-geografisk dna-analyse

Mens det stadig ikke er muligt at bruge genetisk slægtsforskning til at opklare alvorlige forbrydelser i Danmark, så gjorde Nordsjællands Politi i 2018 brug af en anden dna-teknik, nemlig geno-geografisk dna-analyse.

Det skete i det stadig uopklarede drab på Heidi Abildskov i 2012, hvor politiet er i besiddelse af en fuld dna-analyse.

Drabet på Heidi Abildskov er stadig uopklaret. Privatfoto

Her kunne man udlede, at den ukendte morder er af asiatisk afstamning.

- Vi er stadig positive, og vi arbejder til hullet er lukket. Vi sidder tilbage med de lange seje træk, men vi stopper aldrig. Om fem år er der måske kommet en ny form for teknologi, så vi kan finde ud af endnu mere. Måske hvad han spiser, eller mere om hans udseende, fortalte den daværende leder af efterforskningen Henrik Gunst dengang.

De fandt også ud fra nye retskemiske undersøgelser af Heidi Abildskovs morder frem til, at manden var påvirket af amfetamin, kokain og ketamin, da han dræbte hende.