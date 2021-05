Dansk eks-spejder afviser drab: Jeg var nødt til at ryge

Med ansigtet befriet for mundbind og på klingende dansk nægtede en drabssigtet 52-årige dansker sig her til formiddag ifølge flere finske medier skyldig i drab på Klaus Schelkle fra Stuttgart og drabsforsøg på mandens kæreste, Bettina Taxis, på færgen Viking Sally natten til 28. juli tilbage i 1987.

Ordene faldt under afhøringen af ham på andendagen af retssagen i Tingsretten i Finske Åbo om det brutale og fatale overfald på det tyske par. De lå den nat for mange år siden og sov under åben himmel i deres soveposer på færgens helikopterdæk.

- Vi hørte en stemme, der ikke talte, men stønnede. Jeg sagde til de andre, at vi skulle have fat i kaptajnen. Jeg sagde, at der var sket et mord eller noget i den retning, og at ofrene ikke kunne efterlades. De andre rejste sig for at søge hjælp, og jeg blev hos ofrene. Jeg prøvede at tage deres puls, sagde danskeren ifølge mediet MTV Uutiset, som er til stede i retten.

Ramt af fire hammerslag

Den danske eks-spejder er tiltalt for at have dræbt den unge tysker med slaggehammer-slag og for også at have forsøgt at slå hans to år ældre kæreste ihjel. Kvinden overlevede, men blev så voldsomt mishandlet, at hun stadigvæk lider under det korporligt og psykisk. Hun er ude af stand til at afgive vidneforklaring.

Den dræbte tysker, Klaus Schelke, og hans kæreste Bettina Taxis, der fik livsfarlige kvæstelser, er her fotograferet i Sverige, før de gik ombord på færgen Viking Sally. Politifoto

Kvinden blev ramt af fire hammerslag i den ene side af hovedet og to i baghovedet. Hun fik hugget sin venstre ringfinger af og pådrog sig desuden et nedsat syn på det ene øje.

Danskeren var dengang på vej på sommerlejr med andre spejdere. I retten forklarede han, at han om natten gik op på dækket for at ryge.

- Jeg var nødt til at gå op og ryge, fordi jeg ikke ville have, at de andre spejderdrenge skulle se mig ryge, fortalte han ifølge mediet MTV Uutiset, og gentog så sine tidligere forklaringer om, at han fandt de unge tyskeres blodige kroppe.

På det tidspunkt var der dog også andre spejdere til stede.

Klædt i blåt spejdertøj

Klaus Schelke blev få timer senere erklæret død. Bettina Taxis var voldsomt kvæstet og i alvorlig livsfare. Men det lykkedes at redde hendes liv.

Efter anklagerens mening blev de to tyskere begge ramt af kraftige slag med en slaggehammer. Skadernes omfang blev gennemgået på første retsdag.

Den tiltalte dansker nægter pure at have haft noget med drabet og drabsforsøget at gøre, og husker angiveligt kun vagt, hvad der skete. Han husker dog, at det ikke var lyst, og at han var klædt i blåt spejdertøj.

Den danske eks-spejder er her foreviget (med afmaskning) på et ældre fotografi. Privatfoto

Han fastholder, at han ikke begik vold mod de unge tyskere men tværtimod spillede en helterolle og forsøgte at hjælpe ofrene og for eksempel bære Bettina Taxis væk.

Den udlægning af, hvad der skete, overbeviste i første omgang politiets efterforskere. Danskeren fik en del positiv omtale i pressen dengang.

Kræver millionerstatning

Senere har manden dog afsonet op til 18 års fængsel i Danmark for blandt andet vold mod den eks-hustru, der er indkaldt som et af vidnerne i den verserende drabssag.

Han blev sidste år anholdt og sigtet i Viking Sally-sagen. Som omtalt i Ekstra Bladet belaster det ham, at han tilbage i 1987 udtalte sig om hammer-overfaldet og pr. sms indirekte tilstod overfaldet i 1987 over for en fortrolig veninde og sin hustru.

Den tyske kvinde har ifølge dagbladet B. T. krævet en erstatning på samlet 568.143 euro – godt 4,2 millioner kroner – af den tiltalte, hvis han kendes skyldig.

Den finske anklagemyndighed nedlægger påstand om livstidsstraf til danskeren.