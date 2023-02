Dansk 'Escobar' smuglede 100 kilo kokain

Et kriminelt netværk med to serbiske brødre som formodede bagmænd har smuglet mindst 100 kilo kokain til Danmark. Det mener politiet, der er ved at optrevle netværket under navnet 'Operation Copola'.

Aktørerne brugte det krypterede kommunikationsnetværk SKY ECC, som blev knækket af politiet, og beviserne er så tunge, at flere af de sigtede allerede har valgt at tilstå.

Retten i Glostrup har idømt den 30-årige Bujar Cazimi 15 års fængsel for at modtage, opbevare og distribuere 100 kilo kokain. Han opererede med flere profiler på SKY ECC og kaldte sig blandt andet 'Escobar'.

Det er uvist, om han var inspireret af den colombianske narkobaron Pablo Escobar, der døde i 1993 under en skudveksling med politiet.

Bujar Cazimi brugte også Sky-profilerne 'Frizo', 'Just Me' og 'KK' til kommunikationen med de øvrige aktører i narko-organisationen.

Annonce:

Fik konfiskeret to millioner kr.

Narko-smuglingerne, som den 30-årige er dømt for, skete i perioden november 2019 til april 2022, hvor han blev anholdt. Bujar Cazimi befandt sig i starten i midten af netværket, men blev senere en af bagmændene, fremgår det af retsmødebegæringen i sagen. Den 30-årige modtog dommen.

Retten konfiskerede også to millioner kr., som han har fået i udbytte ved narkohandlen. Cirka 1,4 millioner kr. blev fundet af politiet i forbindelse med ransagningerne. Der stod en million kr. på en bankkonto, og desuden havde han kontanter og værdier for cirka 400.000 kr.

Fem andre personer sidder varetægtsfængslet i 'Operation Copola', blandt dem de serbiske brødre. Politiet har fået udleveret to tyske kurerer, mens en tredje er varetægtsfængslet 'in absentia'.

Ved en konkret leverance blev otte kilo kokain smuglet til Danmark 8. april sidste år. Tre har fået domme på syv, seks og fem års fængsel for dén indsmugling.

To kvinder er endvidere dømt i komplekset. Den ene fik 13 års fængsel for sin rolle i indsmuglingen af 60 kilo kokain, mens en anden kvinde, der er psykisk syg, fik en behandlingsdom for 100 kilo kokain.