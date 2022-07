Dansk færge kaldt til redningsaktion

Det blev søndag eftermiddag til en forlænget overfart for passagerer og personale på Express 1-færgen, som sejler fra Rønne på Bornholm til den svenske by Ystad.

Færgen, som er en af verdens største hurtigfærger, blev nemlig blandet ind i en svensk redningsaktion, hvor man ledte efter to personer i vandet tæt på den svenske kyst.

- Express 1 blev af svenske myndigheder kaldt til at lede efter nogle, der havde været i en kæntret båd. Vores hurtigfærge blev bedt om at assistere med eftersøgningen, fortæller Jesper Maack, der er pr- og kommunikationschef hos Bornsholmslinjen, til Ekstra Bladet.

- Færgen havde passagerer med, men sådan er reglerne til søs. Bliver man bedt om at assistere, så kaster man sig ind i kampen.

Fundet til søs

Ifølge Jesper Maack blev aktionen afblæst omkring 16.15, da svenske myndigheder havde fundet de to personer.

- Alt i alt blev færgen 40 minutter forsinket fra Rønne mod Ystad, fortæller kommunikationschefen.

Hos det svenske søfartsvæsens nationale sø- og luftredningscenter, JRCC, bekræfter man, at den danske færge blev kaldt til at assistere, og at eftersøgningen af de to personer var succesfuld.

- Vi fandt dem, og de blev bragt på land, hvor der ventede en ambulance. De var lidt kolde og talte også med personalet, men derudover kender jeg ikke deres tilstand, fortæller Joanna Paraïso, der er eftersøgnings- og redningskoordinator hos JRCC.

Ifølge eftersøgningskoordinatoren formodes det, at båden, som de to personer sejlede i, kæntrede. Hvilken båd, der var tale om, vides ikke.

Det var en af personerne i vandet, der selv alarmerede søfartsvæsnet omkring klokken 15.44.

Ekstra Bladet har også talt med en passager på Express 1, som fortæller, at færgen cirkulerede rundt i området i et stykke tid, hvorefter der blev sejlet i havn.