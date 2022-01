Dansk kvinde dræbt for småpenge

En mand er anholdt for drabet på den 52-årige danske kvinde, der blev fundet dræbt 30. december i byen Sheikh Zayed nær Kairo.

Det skriver adskillige egyptiske medier, heriblandt almasryalyoum.com.

Overrasket under tyveri

Ifølge nyhedsmediet arbejdede manden i lejlighedskomplekset, hvor den dræbte kvinde boede.

Han blev anholdt 5. januar, og er ifølge politiet blevet fanget på video-overvågning på gerningstidspunktet.

Manden har tilstået at have stukket kvinden flere gange med en kniv, angiveligt, fordi hun overraskede ham i færd med at stjæle fra lejligheden. Ifølge et medie var der tale om 400 egyptiske pund - cirka 150 danske kroner. Manden skal have troet, at kvinden lå inde med væsentlig flere penge.

Det lokale politi i Sheikh Zayed har oplyst til medierne, at gerningsmanden hævder, at han kendte sit offer, og at de havde et såkaldt 'ulovligt forhold' - en intim relation uden for ægteskab.

Det skriver almasryalyoum.com og youm7.com

Kvinden, der på sociale medier optræder med langt, sort hår, blev fundet dræbt i soveværelset af en sikkerhedsvagt, der alarmerede politiet. En obduktionsrapport har efterfølgende konkluderet, at hun blev dræbt af seks knivstik flere steder på kroppen.

Familie ikke kontaktet

Ekstra Bladet talte med kvindens familie i Danmark umiddelbart efter drabet, hvor de bekræftede, at det var den 52-årige, der havde mistet livet. I den forbindelse fortalte kvindens ene søn, at de kun havde haft sporadisk kontakt med den dræbte kvinde i mange år af private årsager.

Det er familiens ønske at offerets navn og billede ikke offentliggøres.

Det var Udenrigsministeriet, der oplyste familien om kvindens død, men familien har ikke fået nogen oplysninger om anholdelsen eller den formodede gerningsmand i øvrigt.

