Dansk kvinde fundet død i Sri Lanka

En 32-årig dansk kvinde, der sidst blev set mandag, da hun var på vej på en bjergvandring, er fredag blevet fundet død.

Det skriver flere srilankanske medier heriblandt BNN.

Kvinden havde været på en bjergvandring i Kadugannawa-regionen og blev meldt savnet, da hun ikke kom tilbage til sit hotel.

Mediet skriver blandt andet, at det var de srilankanske myndigheder, der fandt den danske kvinde efter fire dages intens eftersøgning.

Udenrigsministeriet bekræfter over for Ekstra Bladet, at en dansker er død i Sri Lanka. Af hensyn til tavshedspligten kan ministeriet ikke oplyse yderligere, lyder det.

Undersøger dødsårsag

Ifølge mediet blev kvinden fundet i bjergkæden Alagalla, omkring hvor hun skulle have vandret.

Og nu er det lokale politi i gang med at undersøge dødsårsagen. Det vides endnu ikke, om kvinden vandrede alene eller med en guide, skriver BNN.

Videre lyder det, at den lokale turistsektor er i chok efter dødsfaldet.