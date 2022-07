Dansk mand død i dykkerulykke i Sverige

En dansk mand er afgået ved døden i en dykkerulykke i Sverige.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for Ekstra Bladet.

I en mail oplyser de:

'Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger er afgået ved døden i en dykkerulykke i Sverige. Udenrigsministeriet kan, af hensyn til tavshedspligten i personsager, ikke give yderligere oplysninger.'

Ifølge det svenske medie Expressen er den danske mand 55 år.

Kom ikke op til overfladen

Ulykken skulle være sket søndag i Gullmarsfjorden i det sydvestlige Sverige.

Ved 15-tiden fik det lokale politi en melding om, at en dykker manglede sine to venner. De tre mænd havde sammen været nede på 90 meters dybde, men to af dem var ikke kommet op til overfladen igen.

Den danske mand blev efterfølgende fundet alvorligt kvæstet og blev senere erklæret død på hospitalet ifølge Expressen.

Den anden dykker - som angiveligt er en 48-årig svensk mand - er stadig savnet.

- En fremragende dykker

Expressen har talt med formanden for den danske dykkerklub, som den afdøde mand var medlem af.

- Han var en fremragende dykker. Veluddannet og teknisk dygtig, fortæller formanden til det svenske medie, som også beskriver, at danskeren var 'meget venlig og respekteret overalt'.

Politiet leder fortsat efter den savnede dykker.