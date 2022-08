Dansk mand død under jagt i Sverige

En dansk mand i 60'erne er død under jagt i et skovområde uden for Eksö i Sverige.

Det oplyser svensk politi.

Ifølge politiet er det mest sandsynligt, at manden mødte et vildsvin i skoven, blev såret og flygtede op i et jagttårn.

Det var onsdag morgen kort før klokken 9, at politiet fik melding om, at en mand var fundet død i jagttårnet i skovområdet i Kråkshult ved Eksjö.

Da politiet ankom, var der en del uklare omstændigheder omkring dødsfaldet, og en kriminaltekniker blev derfor tilkaldt. Samtidig blev to personer umiddelbart tilbageholdt.

Efter undersøgelsen kunne politiet konkludere, at der ikke er sket en forbrydelse. Dødsfaldet betragtes i stedet som en ulykke. Derfor blev personerne også løsladt igen, og ingen er sigtet for noget.

Svensk politi vil nu undersøge, om jægeren har affyret sit våben og såret vildsvinet. Undersøgelsen skal være med til med sikkerhed at fastslå dødsårsagen.

Det vil også blive undersøgt, om der er skadet vildt i området.

Pressetalsmand ved svensk politi Johnny Gustafsson er af det svenske medie SVT blevet spurgt til, hvorfor politiet mener, at manden er blevet såret af et vildsvin.

Han forklarer, at det er politiets tekniker, der i samråd med retslæger, er kommet frem til konklusionen.

- Det er typen af skader, som personen har fået på den nedre del af kroppen, siger pressetalsmanden.

Danskerens pårørende er underrettet.