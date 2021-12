Dansk mor nægter IS-tilslutning

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

I 2017 rejste en ung, dansk kvinde ud af Danmark.

Nu mener politi og anklagemyndighed, at hun siden dengang har været en del af IS i Afghanistan. At hun med sin tilstedeværelse har fremmet terrororganisationens virksomhed.

Selv nægter hun.

Det stod klart, da den 25-årige kvinde lørdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Danskklingende navn

Fredag aften klokken 17.45 blev hun anholdt i Kastrup Lufthavn, hvor hun ankom med et fly fra Irans hovedstad, Teheran, med sine tre små børn på hhv. et, fire og seks år.

I retten smilede den unge mor en smule, da hun kom ind iført blå jeans, en poset lyserød skjorte med tern og hætte samt et tørklæde, der sad løst og kun dækkede det bagerste af hendes kastaniebrune hår.

Hun er spinkel af bygning, og det var hendes stemme også, da hun bekræftede over for dommeren, at hun gerne ville svare på spørgsmål. Forinden havde han læst hendes fødselsdato og et yderst danskklingende navn op.

Politi og anklagemyndighed mener, at kvinden 23. juli 2017 tilsluttede sig terrororganisationen IS i Afghanistan, og hun er sigtet efter den såkaldte terrorparagraf - straffelovens paragraf 114 a til e.

Har forsøgt at komme hjem

Forsvarer Tyge Trier meddelte i retten, at hans klient 'i den grad' nægter sig skyldig, at det var fuldt lovligt for hende at rejse til Afghanistan, og at hun har forsøgt at komme hjem igen og igen. Siden juni har han som hendes advokast selv arbejdet på at få det til at ske.

Herefter blev dørene på anklagerens anmodning lukket, og både tilhørere og presse blev sendt ud. En enkelt pårørende til den sigtede kvinde var mødt frem.

Hvad kvinden herefter har forklaret er altså uvist, men forud for retsmødet sagde Tyge Trier, at han mener, de har en stærk sag.

Uden i øvrigt at komme ind på detaljer i forhold til anklagerne mod den 25-årige påpegede han i generelle vendinger, at vurderingen i sager mod IS-kvinder - typisk fra Syrien og Irak - blandt andet lægger vægt på, hvilket pres de har levet under, og hvorvidt de reelt har haft mulighed for at flygte.

Blev 'ført' ind i Afghanistan

Ifølge advokaten rejste kvinden i 2017 på ferie i Pakistan med sin daværende mand og to børn. Han var dansk statsborger.

- Herfra blev hun ført ind i Afghanistan og havde tøj med til en enkelt dag, siger Tyge Trier, som ikke vil uddybe, hvad han mener med 'ført'.

Kort tid efter skal hendes mand være afgået ved døden. Herefter har hun fået en datter med en anden mand. Hvor han er i dag er uvist.

- Hun flygtede ind i Iran alene med sine børn for cirka et år siden.

Ved anholdelsen fredag blev mor og børn adskilt, men ifølge forsvareren er der fundet en 'god løsning' til dem. Børnene, hvoraf de to ældste taler dansk, har i nat overnattet i hjemlige omgivelser hos mennesker med en relation til moderen.

Tyge Trier understreger i øvrigt også, at denne sag på ingen måde hænger sammen med de kvinder, der sidder eller er hentet hjem fra syriske fangelejre.

- Det er en usædvanlig sag, fordi IS ikke havde et erklæret territorium i Afghanistan. Og fordi det jo ifølge dansk lov ikke var ulovligt at rejse til Afghanistan, som det har været i visse områder af Syrien.

Anklager Lene Hjorth ønskede ikke at udtale sig forud for retsmødet.