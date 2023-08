Dansk mor tiltalt for at fremme terrororganisation: Nu begynder retssagen

Mandag begynder en retssag, hvor en 26-årig dansk kvinde sidder tiltalt for at fremme terrororganisationen Islamisk Stat i Afghanistan

Skal en 26-årig etnisk dansk mor dømmes for at fremme terrororganisationen Islamisk Stats fraktion i Afghanistan, eller blev hun på uskyldig vis 'ført' ind i Afghanistan?

Det skal Retten på Frederiksberg over ti retsmøder afgøre.

Sagen begynder mandag, og her vil den unge mor indtage vidneskranken og give sin forklaring på, hvad der skete i perioden fra 23. juli 2017 og frem til omkring 1. maj 2021.

Det er den periode, hun er tiltalt for at være 'indrejst i Afghanistan og der have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat i Khorasan-provinsen (ISKP)'.

Det fremgår af anklageskriftet.

Kvinden er født i Danmark og opvokset i et dansk hjem i provinsen. Hun er omfattet af navneforbud, så derfor må detaljer om kvinden ikke komme til offentlighedens kendskab, før det er ophævet.

Annonce:

'Ført ind' ind i Afghanistan

Historien begynder i 2017, hvor kvinden og hendes daværende mand rejste på ferie i Pakistan med deres to fælles små børn. Manden var også dansk statsborger.

- Herfra blev hun ført ind i Afghanistan og havde tøj med til en enkelt dag, forklarede hendes forsvarsadvokat, Tyge Trier, da kvinden i december blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Han ville ikke uddybe, hvad han mente med 'ført'.

Kort tid efter ankomsten til Afghanistan afgik hendes mand ved døden. Hun fik herefter en datter med en anden mand, oplyste Tyge Trier.

Ifølge Anklagemyndigheden har hun igennem sin tilstedeværelse og som mor til mindreårige børn og hustru til personer, som var aktive i ISKP, bidraget til, at ISKP kunne 'opretholde og konsolidere sin position i området'.

Nægter sig 'i den grad' skyldig

Kvindens forsvarsadvokat påpegede under grundlovsforhøret, at vurderingen i sager mod IS-kvinder, typisk fra Syrien og Irak, blandt andet lægger vægt på, 'hvilket pres de har levet under, og hvorvidt de reelt har haft mulighed for at flygte'.

Annonce:

Forsvarsadvokat Tyge Trier forklarede i retten, at den 26-årige kvinde gentagne gange havde forsøgt at komme hjem. Han slog herudover fast, at hans klient 'i den grad' nægter sig skyldig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvorfor rejste en 26-årig dansk kvinde til Afghanistan, og i hvilket omfang har hun været med til at fremme Islamisk Stat? Det er nogle af de ting, retten skal tage stilling til over ti retsdage. Arkivfoto: Wana News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

I december 2021 vendte kvinden tilbage til Danmark sammen med sine tre små børn. Her blev hun anholdt i Københavns Lufthavn, da hun ankom med et fly fra Teheran, og hendes børn overdraget til de sociale myndigheder. Hun har siddet varetægtsfængslet siden.

Nævningesag

Islamisk Stat i Afghanistan er beslægtet med Islamisk Stat i Syrien og Irak og ligger i konflikt med Taleban-styret, der i dag har magten i Afghanistan.

Sagen mod den 26-årige kvinde er rejst som en nævningesag, da anklagemyndigheden vurderer, at der kan blive tale om at straffe den tiltalte med fire års fængsel eller mere.

Der forventes at falde dom i sagen i oktober.