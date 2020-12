Dansk pokerspiller idømt tre års fængsel

Østre Landsret har tirsdag idømt den professionelle pokerspiller Peter Willers Jepsen, kaldet Zupp, tre års fængsel for hacking og bedrageri. Han får samtidig konfiskeret 22,4 millioner kroner.

Willers Jepsen er dømt for i flere tilfælde at have installeret et spionprogram på sine modspilleres computere, så han kunne se deres skærme. Når han spillede poker mod dem via nettet var han altså i stand til at se deres kort.

I december blev Jepsen idømt to et halvt års fængsel i sagen i Københavns Byret. Den dom valgte han at anke til landsretten, men resultatet var altså en højere straf.

- Det er jo et halvt år mere end i byretten, konstaterede retsformand Kaspar Linkis i forbindelse med domsafsigelsen tirsdag morgen.

38-årige Peter Willers Jepsen var mødt op med advokat Arvid Andersen ved sin side. Gennem hele sagen har Jepsen været repræsenteret af advokat Andro Vrlic, men han var blevet syg forud for dagens retsmøde.

Da Kaspar Linkis afsagde den skærpede dom, lavede Arvid Andersen en bevægelse med hånden mod sin klients knæ. Det forekom som en form for beroligende gestus.

Men retssystemet rummer umiddelbart ikke flere muligheder for Peter Willers Jepsen, som med afgørelsen i landsretten har fået en endelig dom. Og der var ifølge Kaspar Linkis ikke noget at rafle om i forbindelse med afgørelsen.

- Dommen er enstemmig på alle punkter, konstaterer Kaspar Linkis og tilføjer.

- Det har talt i formildende retning, at sagen har haft et så tidsmæssigt langt forløb, som der har været tale om.

Svindlen er foregået i perioden fra 2008 til 2014.

Peter Willers Jepsen er desuden dømt til at betale erstatning til en forurettet i sagen. Beløbet lyder på 144.000 US dollar.

I forbindelse med efterforskningen af sagen har politiet konfiskeret omkring 28 millioner kroner hos Peter Willers Jepsen. Landsretten vurderer imidlertid, at der kun er ført bevis for, at cirka 750.000 kroner stammer fra svindel.

Men alligevel har landsretten valgt at konfiskere et beløb på 22.376.929 kroner og 30 øre. For Peter Willers Jepsen har nemlig ikke kunne redegøre for, at dette beløb skulle stamme fra lovlige aktiviteter.

Tilbage af det beslaglagte er et beløb på cirka 6,5 millioner kroner. Dem bad anklager Peter Messerschmidt retten om at opretholde beslaglæggelsen af med henblik på senere konfiskation.

Pengene skal bruges til at betale erstatning og sagsomkostninger af, lyder anklagerens påstand. Landsretten vil dog først træffe afgørelse om dette senere.