Dansk politi har spillet mindre rolle i historisk aktion

Bandekriminelle verden over er blevet anholdt i forbindelse med historisk stor operation

Dansk politi har indgået i en mindre rolle i den store operation 'Trojan Shield', som har fældet kriminelle verden over.

Det oplyser kommunikationsenheden ved Rigspolitiet til Ekstra Bladet.

- Men der er ikke foretaget anholdelser eller udført efterforskninger, der direkte knytter sig til operationen, lyder det.

Hundredvis af kriminelle er de seneste dage blevet anholdt over hele verden i en af de hidtil mest sofistikerede infiltreringer af organiseret kriminalitet.

Det oplyser adskillige politiagenturer tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Alene i Australien er over 200 medlemmer af mafiaen og rockermiljøet blevet anholdt som en del af aktionen, der har fået navnet 'Operation Ironside' og 'Operation Trojan Shield'.

Der er tale om den største enkeltstående aktion mod kriminelle i Australiens historie. Det skriver australske ABC News.

Ifølge mediet er aktionen resultatet af et tre år langt samarbejde mellem Australiens føderale politi og USA's forbundspoliti (FBI).

Som en del af samarbejdet er adskillige medlemmer af den kriminelle underverden blevet snydt til at kommunikere via en krypteret app kendt som Anom, som det i 2018 lykkedes politiet at infiltrere.

Appen er siden blevet brugt af kriminelle bander over hele verden til at planlægge drab, hvidvask og import af narkotika.

Australske myndigheder oplyser ifølge ABC News, at politiet i den tid har kunnet følge med i op mod 25 millioner beskeder i realtid.

Det har ført til, at mindst 21 drabsplaner er blevet spoleret, mens over 3000 kilo stoffer, 104 våben samt kontanter og værdier for 45 millioner dollar er blevet konfiskeret.