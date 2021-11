Dansk politi: Pirater skød mod helikopter og båd

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Selv var de ikke til stede. Men det forhindrede ikke SØIK at kræve fire pirater varetægtsfængslet for drabsforsøg efter at have affyret skud mod den danske fregat Esbern Snare.

Fregatten er på grundlag af en beslutning i Folketinget på mission i Guineabugten for at deltage i bekæmpelsen af pirateri.

Specialanklager for SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) Karen Moestrups og hendes to kollegers ansigter var alvorlige og tilknappede, da de forud for retsmødet bevægede sig mod retslokale 22 i Københavns Byrets afdeling i Slutterigade.

Det var dog ikke nok til at bryde igennem døren. Den var låst for både de ventende journalister og ordensmagten indtil kort før grundlovsforhørets planlagte begyndelse.

Mundingsglimt af skud

Her har anklageren torsdag eftermiddag oplæst sigtelsen mod de fire mænd, som sidder i celler ombord på den danske fregat. De er sigtet for drabssøg i Guineabugten ud for Nigerias kyst med ikke nærmere identificerede håndvåben at have skudt efter en helikopter, der var i luften.

Piraterne havde angiveligt kurs mod handelsskibe i området, da danskerne gik i aktion.

Derudover blev der affyret skud mod en såkaldt SKIF-båd, et mindre fartøj, der bruges til kystnær sejlads. I båden befandt sig ikke under fem personer fra Esbern Snare. Båden sejlede i umiddelbar nærhed af piraterne. Et vidne har ifølge anklageren forklaret, at han kunne se mundingsglimt fra piraternes fartøj, da der var 30-50 meter mellem bådene

Soldater fra Frømandskorpset affyrede fire varselsskud mod piratbåden, hvorfra der blev smidt ting over bord. Det er uklart, hvilke genstande der var tale om.

De danske skytter fra Frømandskorpset gik med åben ild efter at ramme bådens motor, men ramte altså også personer. Fire blev dræbt under skudvekslingen, og en af de fire tilbageholdte er hårdt såret. Han blev på stedet underlagt et operativt indgreb.

Rifler, magasiner og boltsaks

Piratbåden sank under de dramatiske begivenheder, men det lykkedes Frømandskorpset at sikre flere effekter. Blandt andet tre AK47-rifler og tilhørende magasiner, en boltsaks, en mukkert og noget tøj.

Der blev under det veritable søslag fra dansk side observeret flere skudhuller i Frømandskorpsets båd.

Alle disse detaljer ønskede specialanklager Karen Moestrup Jensen ikke, at offentligheden skulle have indblik i. Hun begærede dørene lukket af hensyn til efterforskningen, der stadigvæk er i en indledende fase. Det protesterede både de fire piraters forsvarsadvokat, Irene Zehngraff, og flere af de fremmødte journalister mod.

Dommer Jens Stausbøll så ingen grund til at lukke dørene. Han mente ikke, at et åbent retsmøde kan lægge hindringer i vejen for politiets efterforskning.

Murer, fisker og sømand

Til gengæld nedlagde dommeren på forsvarerens anmodning navneforbud i forhold til de sigtede, som dermed ikke må identificeres.

Tre af de påståede pirater har over for mandskabet på Esbern Snare præsenteret sig som henholdsvis murer, fisker og sømand. Den sidste persons beskæftigelse er indtil videre ukendt for myndighederne.

Esbern Snare i ildkamp, hvor fire pirater blev dræbt

Mændene har oplyst, at de er 21, 33 og 38 år gamle. Den fjerde mands alder var ikke fremme.

Anklageren krævede mændene varetægtsfængslet i 27 dage. Det protesterede deres forsvarer mod, og dommeren besluttede, at mændene, der indtil videre opholder sig i hver sin celle på Esbern Snare, hurtigst muligt skal for en dommer i Danmark.

Det skal ske inden 13 dage, og kan det ikke ske, skal spørgsmålet tages op igen

Irene Zehngraff tog forbehold for en mulig kære.