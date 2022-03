Dansk rapper skyldig i sex-fælder

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): De blev lokket med sex, men endte i stedet som ofre for et voldshelvede orkestreret og udført af tre unge mænd fra den danske rapscene.

Så kort kan man opsummere sagen mod undergrundsrapperen Miklo med det borgerlige navn Anders Henckel Johansen, der sammen med to andre rapmusikere netop er kendt skyldig i en sag om grov vold, frihedsberøvelse, trusler og røveri.

Overfaldende fandt sted i løbet af en weekend i december 2020, hvor ofrene under påskud om sex med en ung kvinde blev lokket i baghold i en lille lejlighed på Frederiksberg.

Her blev de lænket med sexhåndjern og udsat for grov vold og afpresning, der ifølge retten sikrede rapperne i alt 15.000 kroner, som enten blev trukket fra ofrenes hævekort eller overført via Mobile Pay.

Hyldet som raptalent

Under kunstnernavnet Miklo fik Anders Henckel Johansen en af pladeselskabet Universals mest lukrative pladekontrakter i 2020. Han er desuden blevet udråbt som en af Danmarks største raptalenter og har i sin karriere gjort sig store bestræbelser på at hemmeligholde sin identitet. Han optræder derfor altid med fuld maskering.

Sagen igennem har den 24-årige rapper nægtet et hvert kendskab til voldssagen. Omvendt har den medtiltalte Villads Vestergaard Hedelin Jørgensen, der rapper under kunstnernavnet TJ Mani, påtaget sig skylden for overfaldende.

Sendte kys til medtiltalt

Ofrene blev fundet via en falsk profil på datingplatformen Badoo, og sexfælderne havde til formål at 'afstraffe pædofile', har den 20-årige Villads Vestergaard Hedelin Jørgensen fortalt retten.

Anders Henckel Johansen, der optræder under kunstnernavnet Miklo, er fredag formiddag kendt skyldig i frihedsberøvelse, vold og trusler. Foto: Privat

Samtidig har den 20-årige afvist, at Miklo og den medtiltalte Musa Mohamud Ahmed, der rapper under kunstnernavnet Luqa Dhere, skulle have deltaget ved episoderne.

I sagen er to unge kvinder på 17 år ligeledes kendt skyldige i at have deltaget i sexfælderne som lokkeduer og for at stå bag et overfald mod en jævnaldrende pige.

- Alle fem har planlagt og udført det her i forening, lød det fra retsformanden, da han fredag formiddag gennemgik rettens begrundelse.

Ved retsmødets start blev de tre rapperen ført ind i retten, flankeret af hver sin fængselsbetjent - her nåede Miklo at sende et luftkys til den medtiltalte Luqa Dhere.

De tre rappere har hidtil været beskyttet af et navneforbud, men fredag formiddag blev det i forbindelse med skyldkendelsen ophævet efter anmodning fra den fremmødte presse.

Forinden fik samtlige forsvarere mulighed for at protestere, ligesom Anders Henckel Johansen valgte at tage ordet.

- Jeg vil meget gerne kommentere det bullshit, der bliver sagt fra Ekstra Bladet.

- En ting er Miklo – Anders Henckel Johansen er noget helt andet. Det her er karriere. Gør jeres arbejde ordentligt, ok. Mange tak, lød det fra rapperen, der modsat sin vanlige maskering, tandsmykker og hættetrøje var iført blå skjorte, sorte garbadine bukser og havde sit lyse, lange hår strøget tilbage i en lavtsiddende knold.

I lejligheden på Frederiksberg blev ofrene overrasket af et maskeret tæskehold. Foto: Jonathan Damslund

Knust kindben

I retten er det kommet frem, at de tre forurettede alle måtte søge lægehjælp efter overfaldnene. En enkelt har efterfølgende fået forstærket kindbenet med en skinne, fordi knoglen blev knust.

Ofrene har enslydende forklaret, at de troede, de skulle mødes med en kvinde over 18 år.

I nogle tilfælde fremgår det af chatbeskeder mellem mændene og den falske konto på datingtjenesten, at kvinden pludselig oplyser en ny og meget yngre alder kort før mødet.

