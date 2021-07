Dansk rigmand udlover dusør i svensk stenkastsag

Den danske investor Magnus Kjøller melder sig nu på banen for at få opklaret sagen om stenkast mod danske biler i Sverige

Mere end 100 biler er i den seneste tid blevet ramt af mystiske stenkast på motortrafikvejen mellem Malmø og Ystad, hvor færgen til Bornholm sejler fra. Og det er især gået ud over biler med danske nummerplader.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at opklare sagen, og det får nu den danske investor Magnus Kjøller til at gå ind i sagen med kolde kontanter.

Magnus Kjøller er en dansk investor. Privatfoto

Hvis man kan give politiet informationer, der fører til anholdelse af den rette gerningsmand, vil Magnus Kjøller således kvittere med en dusør på 10.000 svenske kroner svarende til lidt mere end 7000 danske kroner.

- Jeg tror, jeg gør det i en frustration og afmagt over, at svensk politi ikke har formået at pågribe vedkommende endnu. Det er noget, der påvirker enormt mange mennesker, flere er kommet alvorligt til skade, og det er bare et spørgsmål om tid, før det går rigtig galt, fortæller Magnus Kjøller til Ekstra Bladet.

- Er det svensk politi, der er for slappe?

- Nu fisker du. Jeg har ikke nogen holdning til, om de har gjort det godt eller skidt, jeg ved bare, at der er gået to måneder. Hvis det her kan hjælpe nogen til at gå frem, så gør jeg det.

Magnus Kjøller fortæller, at han ikke tidligere har gjort sig erfaringer med at udlove dusører i kriminalsager, men at netop Bornholm betyder så meget for ham, at han nu ikke ser anden udvej. Han bor til dagligt i Dubai, men er født og opvokset på Bornholm, som han besøger et par gange om året.

- Jeg har selv lige krydset strækningen, og det er jo helt tydeligt, at det er dét, folk går op i. Jeg mødte endda flere, der kører med sikkerhedsbriller. Det kan simpelthen ikke passe, siger Magnus Kjøller.

- Var du selv bange, da du kørte på strækningen?

- Nej, men det sidder jo i baghovedet, at man lige kigger sig for en ekstra gang ude i horisonten. Jeg forstår godt, at det er noget, der ligger folk på sinde. Det kan potentielt afskrække folk fra at komme til øen, og så kan det få nogle helt andre konsekvenser.

- Hvordan foregår det rent praktisk, hvis man nu ligger inde med brugbar viden?

- Jamen jeg skal ikke ud og lege Sherlock Holmes, så alle henvendelser skal fortsat ske til svensk politi. Jeg gør det her som et incitament til at få nogle til at træde frem, hvis de ved noget. Og hvis en persons henvendelse leder til anholdelse, giver jeg de 10.000 til den person.