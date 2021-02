Dansk skib kæntret i Sverige - eftersøgning i gang

Et dansk skib er kæntret i Sverige, og et dansk besætningsmedlem er savnet

Det danske skib Margrethe Fighter er onsdag kæntret i Trelleborg i Sverige. Et besætningsmedlem savnes, mens to er reddet og bragt på hospitalet.

Det skriver Maritime Danmark.

- Jeg kan desværre bekræfte, at Margrethe Fighter kæntrede i eftermiddag kl 13.30. Vi ved endnu ikke så meget, ud over at to besætningsmedlemmer er reddet og bragt til et sygehus. Der ledes fortsat efter det sidste besætningsmedlem, siger John H. Madsen, direktør i Peter Madsen Rederi - der ejer skibet.

Et dansk skib er kæntret i Trelleborg Havn i Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Han fortæller videre til mediet, at dykkere er sat ind i eftersøgningen.

Sydsvenskan beretter, at der er tale om en kæmpe redningsaktion, og et øjenvidne fortæller, at der dagen igennem er kommet flere redningsfaretøjer til.

Et øjenvidne fortæller, at flere og flere redningsbåde er kommet til dagen igennem. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Alle tre besætningsmedlemmer er danske. Hændelsen efterforskes som en arbejdsulykke.

Da ulykken skete, var vandtemperaturen lige over nul.

De svenske myndigheder har sat massivt ind for at finde den sidste dansker. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra rederiet.

Opdateres ...