Dansk statsborger tiltalt for folkedrab i Rwanda

Retten i Gisenyi i Rwanda har mandag indledt retssagen mod en 54-årig dansk statsborger, der er tiltalt for folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden under folkedrabet i det østafrikanske land i 1994.

Det skriver dr.dk.

Under et af historiens mest brutale folkedrab blev omkring 800.000 tutsier og moderate hutuer i løbet af 100 dage dræbt - en stor del af dem hakket til døde med macheter.

Det var nedskydningen af præsident Juvenal Habyarimanas fly i april 1994, der fremprovokerede et etnisk opgør mellem hutuer og tutsier.

Hutuerne, som Habyarimana tilhørte, svarede straks igen med voldsomme angreb på tutsierne, som var i mindretal.

Den 54-årige, der nu står tiltalt, blev udleveret fra Danmark til Rwanda i 2018, efter at først Retten i Hillerød og senere Østre Landsret sagde god for udleveringen.

Han kom til Danmark i 2001, og året efter fik han opholdstilladelse. I 2014 blev han dansk statsborger.

Men fem år forinden fik dansk politi nys om, at han angiveligt spillede en rolle i folkedrabet. Politiet iværksatte herefter en efterforskning, som blandt andet betød, at danske efterforskere rejste til Rwanda og afhørte 30 vidner.

Efterforskningen og korrespondancen mellem de rwandiske myndigheder stod på i flere år, og det førte i maj 2017 til hans anholdelse i Nordsjælland, hvor han boede.

Under udleveringssagen kom det frem, han blandt andet beskyldes for at have været med, da cirka 2000 mennesker blev slået ihjel. De havde søgt tilflugt i en kirke i Busasamana-sognet og på et universitet i Mutende.

Vidner har beskrevet, hvordan han gik rundt om kirken med sin hund på jagt efter tutsier.

Andre anklagepunkter drejer sig om, at han med en kølle slog en gammel kone og et spædbarn ihjel. Og at han ved en vejspærring var med til at dræbe tre unge, hvis lig blev begravet under et avocadotræ.

Den 54-årige mand nægtede under udleveringssagen alle anklager. De er fabrikeret og en hævnakt, fordi han tidligere har vidnet til fordel for tiltalte ved krigsforbryderdomstolen i Arusha i Tanzania, sagde han.

Han nægter sig stadig skyldig. Da sagen blev indledt mandag, forklarede han ifølge DR, at han slet ikke befandt sig i Rwanda, da de forbrydelser, han er anklaget for, blev begået.

Retten har afsat fem dage til sagen. Her skal tre dommere lytte til anklagerens ni vidner og forsvarets 24 vidner, skriver dr.dk.

Hvis han kendes skyldig, kan han afsone sin dom i Danmark.