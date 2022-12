Dansk-tysk politiker om attentatplaner: - Det er skræmmende

Planen var klar.

Det tyske parlament, Bundesdagen, skulle stormes, politikkerne skulle tages som gidsler, og en 71-årig tysk adelig kendt som Heinrich XIII skulle indsættes som regent.

Men onsdag slog tysk politi til i en gigantisk anholdelsesaktion, hvor 25 personer, der kan kobles til en højreekstremistisk terrororganisation, blev anholdt.

Dermed blev de rystende attentatplaner forpurret. De har alligevel skabt rystelser syd for grænsen.

Tysk politi har onsdag slået til mod en række adresser over hele landet. Her i storbyen Frankfurt. Foto: Tilman Blasshofer/Ritzau Scanpix

Demokratiet virker

Ifølge tyske medier, herunder Bild, skulle gruppen have planlagt statskuppet siden november sidste år. Samtidig har de tyske medier indgående beskrevet gruppens planer om at angribe Bundesdagen.

Netop de planer har været chokerende læsning for det danskfødte medlem af parlamentet Stefan Seidler. Han repræsenterer danskerpartiet SSW - eller Sydslesvigsk Vælgerforening - i det tyske parlament.

- Det er skræmmende, at os, der arbejder for demokrati, skal overfaldes på den måde - det var i hvert fald planerne. Omvendt vil jeg sige, at dagens ransagelser viser, at demokratiet virker hernede. Demokratiet, retsstaten og myndighederne fungerer, siger Seidler til Ekstra Bladet.

Ifølge den føderale anklagemyndighed i Tyskland er planlægningen af statskuppet begået af højrenationale personer, herunder flere militærfolk.

'Medlemmerne af gruppen følger et konglomerat af konspirationsteorier bestående af fortællinger fra de såkaldte Reichsbürger- og QAnon-ideologier', skriver de i en pressemeddelelse.

'De er overbevist om, at Tyskland i øjeblikket styres af medlemmer af en såkaldt 'dyb stat'.

Stefan Seidler fik ved seneste valg en plads i Bundesdagen. Det er første gang i 60 år, at danskerpartiet SSW er repræsenteret i det tyske parlament. Foto: Axel Heimken/Ritzau Scanpix

Alarmerende

Netop det, mener Stefan Seidller, kan skyldes de skiftende regeringers til tider dårlige kommunikation under blandt andet coronakrisen.

- Jeg er alarmeret, og jeg er alarmeret på vores demokratis vegne og for, hvad det betyder for os alle sammen og vores fællesskab. Vi er alle nødt til at gøre vores hjemmearbejde ordentligt og sørge for en ordentlig dialog med borgerne, så de frustrationer, som har været her, undgås.

- Jeg tror, at det her udspringer et sted fra, og det, tror jeg, har været dårlig kommunikation fra regeringens side gennem de sidste mange år. Både når det gælder corona og den nuværende energikrise, siger Seidler til Ekstra Bladet.

Han understreger, at han føler sig tryg ved at gå på arbejde trods offentliggørelsen af gruppens uhyggelige planer.

Udstødt prins

Reuss-familien har tidligere udstødt Heinrich XIII i forbindelse med antisemitiske udtalelser.

Også en officer, der tidligere har stået i spidsen for en specialafdeling i den tyske hær, skal være blandt de anholdte. Det skal også den tidligere politiker for partiet Alternative für Deutschland Birgit Malsack-Winkemann.

Under den massive politiaktion onsdag morgen blev der foretaget razziaer af 130 ejendomme i mindst 11 forskellige tyske delstater. Der blev også foretaget anholdelser i Østrig og Italien.

Du kan læse meget mere om Heinrich XIII her.

