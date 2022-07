Dansk underverden afsløret

Gennembrud for politiet. Kriminelle snakker sig til livstid. Kryptotelefoner har på få måneder udløst lange fængselsstraffe til adskillige kriminelle

Ekstra Bladet

Ni bandemedlemmer er blevet sendt i fængsel på livstid i to forskellige sager om drab. Ti narkosmuglere har til sammen fået mere end 117 års fængsel. En 33-årig har indkasseret en dom på fem år for omfattende hvidvask for 353 millioner kroner.

På få måneder er adskillige personer dømt i sager, hvor de i høj grad er blevet fældet af sig selv.