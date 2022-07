Danske Anna var på natklub i Marbella: Gemte sig bag baren

Danske Anna var til stede med to venner på natklubben Opium Beach Bar i Marbella under nattens skyderi, der sårede mindst fem personer

En ellers hyggelig sommerferie i Marbella i Spanien tog natten til mandag en ganske uhyggelig drejning for 19-årige Anna.

Den danske kvinde befandt sig nemlig - sammen med to mandlige familievenner på henholdsvis 26 og 27 år - på klubben Opium Beach Bar, da flere gæster blev ramt af skud.

- Vi kommer derind lidt over 12 eller noget. Vi går lidt rundt derinde. Der er sådan en kæmpe scene og masser af mennesker, så det var lidt 'crowded', fortæller Anna til Ekstra Bladet.

Hun har ikke ønsket at stå frem med sit fulde navn, men Ekstra Bladet er bekendt med hendes identitet.

Gemte sig bag baren

Stemningen var umiddelbart god på natklubben, men da de tre venner stod i baren, opstod der pludselig kaos.

- Vi har ventet længe på at bestille noget at drikke, og så vender jeg mig om for at se, hvad der sker. Og så kan jeg se alle mulige mennesker komme løbende, fortæller Anna.

- Jeg tænker ikke så meget over det, indtil der lyder skud. Det lyder som knaldperler - og det lyder overhovedet ikke ægte. Jeg tænker ikke, at der er noget i det, fortsætter hun.

Men så går det op for Anna og hendes venner, at der er noget galt. Der bliver affyret skud på natklubben.

- Jeg står jo sammen med mine to venner og en masse andre mennesker i baren. Og så sætter vi os alle sammen ned på gulvet.

- Der sidder vi i måske fem sekunder, og så tænker vi, at vi skal om på den anden side af baren. Så vi kaster os over baren, og så sidder vi derunder på gulvet sammen med bartenderen.

Anna fortæller, at musikken stoppede, og at skuddene allerede efter kort tid ophørte.

Ud fra natklubben

Anna og hendes venner bliver alligevel siddende bag baren et stykke tid.

- Vi tænker, 'vi bevæger os ikke ud af flækken, før der er styr på det'. Vi kan jo ikke rigtig se noget. Og vi ved jo ikke, om nogen kunne finde på at komme om på den anden side af baren og skyde, fortæller hun.

Anna valgte bevidst ikke at kigge ud på det dansegulv, hvor der kort tid forinden havde været festglade og dansende mennesker.

Men hendes ven kiggede derud og fortalte efterfølgende til hende, at han havde set to personer, der lå på gulvet.

Efter nogen tid besluttede vennerne sig for at komme ud af natklubben.

- Vi har sikkert ikke siddet der ret længe, men det føles som 100 år. Og så vil vi bare ud derfra.

- Men vi vil ikke gennem hovedindgangen. Vi kommer ud ad en indgang, der fører os over til et hegn op ad noget, der lignede en byggeplads. Her hjælper nogle mænd med at få folk over hegnet. Man står i kø for at komme ud, fortæller den 19-årige dansker.

Ingen taxaer

Vennegruppen bevægede sig ud mod hovedvejen, hvor de blev mødt af synet af en masse politibiler.

- Jeg ringer til min far og forklarer det. Jeg siger, 'de har skudt herude. Men vi kan ikke få en taxa hjem, for alle skal hjem på samme tid'.

Efter at de havde gået i længere tid langs hovedvejen, lykkedes det dem at få en taxa.

Efterfølgende prøvede Anna at orientere sig om den uhyggelige situation, de lige havde været vidne til, blandt andet ved at orientere sig på Twitter. Men der var ikke megen information at hente endnu.

Efterfølgende snakkede de tre venner situationen igennem, inden de gik hjem hver til sit til deres familier.

Anna fortæller over telefonen, at hun har det godt efter omstændighederne, men:

- Jeg ved i hvert fald bare, at jeg ikke lige skal derind igen.