Danske bandefolk anholdt i belgisk kidnapnings-sag

Blev anholdt på den hollandske side af grænsen, efter at en mand var blevet kidnappet i en belgisk by

En mindre gruppe bandefolk med dansk statsborgerskab er anholdt i Holland i forbindelse med en kidnapningssag.

Det bekræfter en talsmand fra belgisk politi over for Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om personer, der tidligere var del af den berygtede bande, Brothas.

Sagen tog sin begyndelse i den belgiske havneby Oostende. Ifølge belgisk politi var det her, at offeret i sagen blev kidnappet 25. august i år.

Efterfølgende blev manden fragtet til Holland i en bil, hvor sagen sluttede, da politiet greb ind. Ved Nijmegen standsede politiet bilen, og offeret blev befriet.

Der er tre anholdt med dansk statsborgerskab, oplyses det.

Var del af berygtet bande

Belgisk politi vil ikke kommentere sagen yderligere, da den fortsat er under efterforskning.

De anholdte sidder nu fængslet i Holland med henblik på udlevering til Belgien, erfarer Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal sagen have rødder i uoverensstemmelser omkring narkotika og penge.

Research viser, at mændene tidligere var del af indvandrerbanden Brothas, men på et tidspunkt kort før anholdelsen meldte sig ud af den gruppering.

Det meldte den ene af de anholdte selv ud på sociale medier, hvor han i en besked skrev:

'Jeg er fra dags dato hoppet fra Brothas sammen med nogle top elskede brødre fra Ishøj og Hundige. Grund: Interne årsager.'

Regner med at blive løsladt

Senere blev det meddelt på mandens profil, at han sidder fængslet i Holland, og at han regner med at være ude igen i næste måned.

'Inshallah,' lyder det afslutningsvis.

Bandefiguren og hans 'brødres' exit fra Brothas antyder, at selvsamme bande igen har oplevet en spaltning, hvor bandefigurer i samlet flok har forladt grupperingen.

Det sker selvfølgelig jævnligt, at personer enten forlader eller kommer til forskellige grupperinger. Men for nogle år siden førte en spaltning i netop Brothas til en voldsom konflikt.