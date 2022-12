Danske Bank får milliardbøde i hvidvasksag

Danske Bank har onsdag i Københavns Byret accepteret at betale en bøde på 3,5 milliarder kroner, og at der skal konfiskeres 1,25 milliarder kroner i udbytte.

Danske Bank er dømt for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven i forbindelse med bankens aktiviteter i filialen i Estland, hvor der i perioden frem til 31. januar foregik mistænkelige transaktioner for 14 milliarder kroner.

Frem til udgangen af 2017 forsømte banken at opfylde de forpligtelser, som følger af den lovgivning, der skal forhindre hvidvask. Hvidvask vil sige, at penge, som stammer fra ulovligheder, kommer til at fremstå lovlige.

Danske Bank har hverken haft styr på, hvem der havde ansvaret for hvad i forbindelse med hvidvaskprocedurerne, og banken har forsømt at overvåge transaktioner og underrette anklagemyndigheden om mistænkelige transaktioner.

Danske Bank gik tirsdag ud med en selskabsmeddelelse og meddelte, at der var indgået aftaler med danske og amerikanske myndigheder om, at der sammenlagt skulle betales, hvad der svarer til 15, 3 milliarder kroner.

3,5 milliarder skal betales i bøde til den danske statskasse, og oven i det skal 1,25 milliarder konfiskeres. Resten af pengene skal betales til amerikanske myndigheder.