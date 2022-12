Danske Bank vil betale milliardbøde i hvidvasksag

Danske Bank indgår et 'endeligt koordineret forlig' med det amerikanske udenrigsministerium, den amerikanske børsmyndighed og det danske NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet, red.).

Forliget har resulteret i en bøde på 2,06 milliarder dollars, svarende til 15,3 milliarder danske kroner, til Danske Bank.

Det oplyser Danske Bank selv i en pressemeddelelse.

'Accepterer'

Betalingen udgøres ifølge Danske Bank af beslaglæggelse, bøde og konfiskation.

Ifølge Reuters bekræfter også det amerikanske justitsministerium forliget.

I pressemeddelelsen skriver Danske Bank blandt andet, at banken 'fuldt ud accepterer' resultatet af de undersøgelser, som myndighederne har udført, og at de 'uforbeholdent undskylder for de uacceptable fejl og forseelser, der er sket tidligere, og som på ingen måde hører hjemme i Danske Bank i dag'.

Undersøgelserne afsluttet

I pressemeddelelsen skriver Danske Bank, at de danske og amerikanske myndigheders undersøgelser nu er afsluttet.

De skriver derudover, at de har 'taget væsentlige tiltag for at afhjælpe disse fejl og forhindre, at noget lignende vil kunne ske igen'. Her peger de blandt andet på bankens nye ledelse, samt 'betydelige investeringer' i systemer, kontroller og kompetencer for at bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Hvidvask-sagen fik for alvor stor opmærksomhed i 2017, da det kom frem, at omkring 140 milliarder kroner på ulovlig vis var blevet ført ud af Rusland og hvidvasket gennem flere banker. En af de banker var en Danske Bank-filial i Estland.

