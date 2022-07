Ekstra Bladet

Det dumpe drøn af russiske artillerigranater lyder med jævne mellemrum over værkstedet i den ukrainske landsby Apostolove. Danske Mike og hans kampgruppe er rykket frem mod en mekaniseret russisk enhed. Den konstante beskydning med artilleri binder Alphateam i deres midlertidige stilling.

Ventetiden bruger de på at gøre deres to droner klar til at sende i luften.