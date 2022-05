Ekstra Bladet

Lugten af brændt gummi og krudt hænger i luften. Lyden af artilleri ligger som en dump baggrundsstøj. Danske Mike og hans Alpha-team kamp-gruppe er lige blevet sat af fra en lastbil i et bælte af træer nogle kilometer fra deres mål. Mørket er tæt, men de ved, at de russiske soldater omkring den nærliggende landsby har natkikkerter og termisk udstyr til at opdage dem.