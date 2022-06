Ekstra Bladet

Rockerklubberne Hells Angels og Satudarah er begge til stede i den sydspanske by Marbella. Men selvom rygmærkerne er forskellige, har de to afdelinger det til fælles, at danske rockere har en del at skulle have sagt i de respektive sydspanske afdelinger.

Det viser Ekstra Bladets research.