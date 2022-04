Dansker anholdt i Filippinerne

I Filippinerne er en 61-årig dansk statsborger anholdt for deling af seksuelle billeder.

Manden blev anholdt i byen Cagayan de Oro 23. marts af den regionale enhed for cyberkriminalitet. Byen er beliggende på Filippinernes næststørste ø, Mindanao, og har cirka 675.000 indbyggere.

Det skriver det filippinske medie Inquirer.net.

I følge politiets regionale talsperson, Michelle Olivar, har han efter sigende delt seksuelle billeder af sin 36-årige kone med hendes venner for at presse hende til at forblive i deres forhold.

Talspersonen oplyser yderligere, at manden og kvinden har været separeret siden 5. marts.

Manden risikerer op til syv års fængsel.

Udenrigsministeriet kender til sagen

'Udenrigsministeriet er bekendt med, at en dansker er anholdt i Filippinerne. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan derfor ikke tilføje yderligere,' oplyser Udenrigsministeriet i en mail til Ekstra Bladet.