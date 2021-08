Dansker død i Spanien

En dansker har mistet livet i Spanien, bekræfter Udenrigsministeriet over for Ekstra Bladet.

Da det er en personsag, kan Udenrigsministeriet ikke oplyse yderligere omstændigheder om dødsfaldet.

'Den danske ambassade i Madrid og Udenrigsministeriet er i kontakt med de pårørende og yder den sædvanlige konsulære bistand,' lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

Det norske medie VG beskriver, at en 72-årig mand var ved at drukne, hvorefter en skandinavisk kvinde forsøgte at redde ham.

De omkom begge.

Ifølge lokalmediet Kanal Frederikshavn er den skandinaviske kvinde den omtalte dansker - en 56-årig kvinde fra Frederikshavn, der var på ferie med sin norske kæreste i Alicante.