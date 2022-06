Dansker dømt for fem drab

Den 38-årige danske statsborger Espen Andersen Bråthen var manden bag de fem knivdrab på én mand og fire kvinder en oktoberaften sidste år i den norske provinsby Kongsberg.

Det fastslår retten i Hokksund Tinghus i en 56 sider lang, skriftlig dom, som norsk presse og Ekstra Bladet har modtaget som epost. Det skete i direkte forlængelse af, at dommen her til morgen blev forkyndt for Espen Andersen Bråthen.

Den skriftlige dom er forkyndt for Espen Andersen Bråthen, som siden sin anholdelse har befundet sig på en lukket psykiatrisk afdeling. Privatfoto

Men den åbenlyst uligevægtige mand, der er diagnosticeret med kroniske vrangforestillinger og som paranoid-skizofren, er uegnet til straf. Det har hans forsvarer Frederik Neumann og statsadvokat Andreas Christiansen hele vejen igennem været enige om.

Det er derfor ikke overraskende, at dommens konsekvens er en behandlingsdom, som påtvinger ham en fremtid som patient og beboer på en lukket psykiatrisk institution. Læs meget mere om det her.

Trusler og drabsforsøg

Manden er også officielt fundet skyldig i at stå bag en række trusler og 11 drabsforsøg med knivkast og pileskud affyret med den kraftige bue, han havde med sig, da han med hans egne ord gik ud i byen 'for at dræbe folk' den aften i oktober efter klokken 18.

Ekstra Bladets reporter var til stede i retten, da han allerede under sin første forklaring i sidste måned erklærede, at han var 'skyldig i det hele'.

Her er de fem drabsofre, som alle blev stukket ihjel i Hyttegata i Kongsberg. Det er fra venstre Andrea Meyer, Liv Berit Borge, Hanne Merethe Englund, Gun Marith Madsen og Gunnar Erling Sauve. Foto: Ritzau Scanpix

Hans umiddelbare motivation for at slå folk ihjel, som han mødte vilkårligt, var en åbenbaring. Han følte, at han måtte tage andre menneskers liv for selv at blive genfødt og undgå at blive blind. I flere måneder op til de fatale handlinger havde han efter eget udsagn smerter bag øjnene.

Følelseskold og rolig

Espen Andersen Bråthen trænede i den periode med knive, bue og pile og forberedte sig også mentalt på at gå i aktion.

Espen Andersen Bråthen blev fanget af overvågningskameraer i den Coop Extra-butik, hvor han lagde ud med at affyre pile efter kunder og senere politifolk. Politifoto

Espen Andersen Bråthen er tidligere straffet for småkriminalitet. Han konverterede for en del år siden til islam og kom i 2018 i den norske efterretningstjenestes søgelys, da han i en youtube-video advarede om, at noget forfærdeligt var på vej.

Manden har siden sin anholdelse været underlagt omfattende medicinering. Han fremstod under retssagen rolig men også følelseskold og fysisk udtryksløs. I en erklæring garanterede han, at han angrede sine handlinger og aldrig ville 'slå ihjel igen'.

Men retten lægger til grund, at flere psykiatriske eksperter har fastslået, at Bråthen fortsat har psykotiske symptomer og udgør en potentiel fare for omgivelserne.

Den nu dømte mand har en dansk mor og en norsk far. Han har boet i Norge hele sit liv.

Dansker kan dø i fangenskab

