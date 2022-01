Dansker dræbt i Egypten

Udenrigsministeriet bekræfter, at der er tale om en dansk statsborger

En dansker er blevet dræbt i Egypten.

Det skriver BT tirsdag aften. Over for Ekstra Bladet bekræfter Udenrigsministeriet.

'Udenrigsministeriet kan oplyse, at de egyptiske myndigheder har bekræftet, at en dansk statsborger er blevet dræbt i Egypten. De pårørende er underrettet og ydes konsulær bistand af Udenrigsministeriet', lyder det i et mailsvar.

Ifølge det egyptiske medie Egypt Independent er der tale om en dansk kvinde i 30'erne. Hun skulle være blevet fundet død i en lejlighed i byen Sheikh Zayed lige syd for Cairo.

Kvinden skulle ifølge mediet være fundet iklædt tøj. Myndighederne er nu i gang med at undersøge video-overvågning på stedet for mulige spor.

Udenrigsministeriet vil dog ikke bekræfte, at det er kvinden, som der er tale om.

'Udenrigsministeriet kan af hensyn til tavshedspligten i personsager ikke give yderligere oplysninger', skriver pressetjenesten.

