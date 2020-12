Dansker fængslet på tredje måned i Marokko som 'pirat-bagmand'

33-årig er sigtet som bagmand i pirat-tjeneste og venter i marokkansk fængsel på at blive udleveret til Danmark. Østre Landsret har nu afvist at løslade ham

I tre måneder har en 33-årig dansker siddet varetægtsfængslet under svære forhold i Marokko, fordi han skal udleveres til Danmark i en sag om piratdeling af film, tv-serier, musik og bøger.

Østre Landsret har onsdag besluttet, at den 33-årige fortsat skal være varetægtsfængslet med henblik på en udlevering til Danmark.

Københavns Byret ophævede ellers varetægtsfængslingen 22. december, men Østre Landsret omgjorde beslutningen, så den 33-årige nu ikke har udsigt til at blive løsladt fra fængslet i Marokko, før han bliver udleveret til Danmark.

Hans forsvarer, advokat Helle Vibeke Paulsen, havde ellers begæret sin klient løsladt, så han selv kunne rejse hjem fra Marokko.

Retssagen mod ham ventes at kunne blive afgjort som en tilståelsessag.

Specialanklager Dorte Frandsen, SØIK, oplyser til Ekstra Bladet, at udleveringsprocessen er i fuld gang via udenrigsministeriet, men det er endnu uvist, hvornår den 33-årige bliver udleveret.

Professionel pirat-tjeneste

SØIK, i daglig tale Bagmandspolitiet, anser den 33-årige som bagmand for piratserveren ’Danishbits.org’, hvor op mod 38.000 brugere illegalt har kunnet hente ophavsretsbeskyttede film, musik og bøger – blandt andet tegneserier og lydbøger – og tv-serier.

Den 33-årige og et supportteam drev, ifølge sigtelsen, hjemmesiden, der kørte på servere i Holland, Frankrig og USA, så brugerne blandt andet kunne se film forud for, at de blev releaset.

I en retsmødebegæring, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, fremgår det, at delingen af film blandt andre omfattede kendte danske film som ’Flaskepost fra P’, ’De Standhaftige’, ’Der kommer en dag’, ’Klassefesten 3’, og ’Alle for Tre’. 11.000 af pirat-tjenestens brugere havde hentet filmene inden den officielle premiere, mener SØIK.

Den 33-årige har erkendt sin rolle i pirat-virksomheden, men han er ikke enig i Bagmandspolitiet opgørelse, at han skulle have tjent mindst 2,6 millioner kr. på den ulovlige deling.

Straf op til seks år

Det var Københavns Byret som 19. august sidste år varetægtsfængslede den 33-årige ’in absentia’, så han kunne efterlyses international. 5. oktober blev han anholdt i Marokko og har siddet varetægtsfængslet lige siden, mens en officiel procedure om udlevering var i gang.

Kort efter anholdelsen i Marokko blev ’danishbits’ lukket ned.

Pirat-serveren har ifølge sigtelsen mod den 33-årige kørt fra januar 2011 til den blev lukket 5. november 2020. Politiet mener, der er tale om krænkelser af ophavsretten af særlig grov karakter efter straffelovens § 299 b, der har seks års fængsel i strafferamme.

Hjemmesiden fungerede via såkaldt peer-to-peer fildeling og bittorrent teknologi, hvor både administratorer og brugere gjorde sig store anstrengelser for at skjule deres identiteter – eksempelvis ved betaling med kryptovaluta.

Ifølge retsmødebegæringen modtog den 33-årige donationer og betalinger for tilkøb af services i Bitcoin og ved bankoverførsler.

Bagmandspolitiet har opgjort, at der var op til 78.000 beskyttede værker, såkaldte torrents, tilgængelige på danishbits.org i perioden, hvor hjemmesiden var i drift.

I perioden fra september 2017 til september 2020 steg antallet af brugere fra cirka 19.900 til 38.000 brugere, hvoraf størstedelen tilgik pirat-serveren fra danske IP-adresser.

Ifølge SØIK har den 33-årige samarbejdet med flere medgerningsmænd, som det ikke er lykkedes at identificere.

Endnu en pirat-bagmand er død

Komedien 'Alle for Tre' fra 2017 var blandt de film, som 11.000 brugere ulovligt kunne se før den officielle premiere. Foto: Nordisk Film

Piratserveren danishbits.org var ikke den eneste, der snød blandt andre filmproducenter for store indtægter ved at dele deres film ulovligt.

Bagmandspolitiet har også lukket serveren nordicbits.org, hvis bagmand, en 69-årig dansker, blev sporet til Spanien.

Han blev med hjælp fra spanske myndigheder sigtet og afhørt i september, hvor han erkendte, at han var bagmand, og hjalp dansk politi med at få lukket fildelingstjenesten.

Den 69-årige var på det tidspunkt alvorligt syg, og han er nu død, så sagen kommer ikke for retten.

Kunderne risikerer straf

Nordicbits.org var ’lillebror’ i forhold til danishbits.org og tjenesten menes at have haft cirka 5000 brugere. De to pirat-tjenester har i øvrigt ikke haft noget samarbejde.

Bagmandspolitiet arbejder nu på at identificere brugerne af de to fildelingstjenester danishbits og nordicbits, som risikerer både straf og erstatningskrav.

Sagerne er efterforsket af SØIKs særlige IPR-enhed, Intellectual Property Rights, i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, NC3.

IPR-enheden efterforsker og retsforfølger overtrædelse af blandt andet ophavsretten, varemærkeloven og patentloven.

Det var Rettigheds Alliancen, der repræsenterer blandt andre filmproducenterne, der anmeldte danishbits.org til politiet i 2016 og to år senere blev nordicbits.org anmeldt.

Ifølge Rettigheds Alliancen havde danishbits mere end to millioner besøg om måneden og var dermed en af de mest besøgte hjemmesider i Danmark.

Dansk Erhverv anslog i en analyserapport tidligere i år, at 12 procent af danskerne (cirka 560.000 personer) i løbet af det seneste år havde downloadet eller streamet ulovligt indhold.