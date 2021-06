Dansker frifundet for færgedrab

En dansk mand er frifundet i en 34 år gammel finsk drabssag, hvor en 20-årig tysk turist blev dræbt på en færge. Det fremgår af dommen, afsagt ved byretten i Turku, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Her afvises anklagemyndighedens påstande om, at den i dag 52-årige dansker har gjort sig skyldig i drab og drabsforsøg på et ungt tysk par i juli 1987.

Danskeren har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i det blodige overfald, der blev begået ombord på transportfærgen Viking Sally.

Her blev det tysk kærestepar på interrail overfaldet, mens de lå og sov på helikopterdækket ombord på den finske færge. 20-årige Klaus Schelkle døde, mens 22-årige Bettina Taxis mirakuløst overlevede, men med både fysiske og psykiske men.

Klaus Schelkle i Stockholm, før de påmønstrede Viking Sally i 1987. Politifoto

Den nu frifundne mand stod dengang frem i diverse aviser som den spejderdreng, der fandt parret og udøvede førstehjælp på kvinden.

Siden har han begået omfattende kriminalitet og har samlet siddet bag tremmer i mere end tyve år af sit liv. Da han i 2015 sendte en række truende beskeder til sin ekskone, hvor han blandt andet skrev, at han havde slået ihjel før, genoptog finsk politi efterforskningen af det fortsat uopklarede drab.

Ekskonen nægtede at vidne

Hovedpointerne fra anklagemyndighedens side har under retssagen dels været den tiltaltes detaljerede viden om mordvåbnet, dels det faktum, at han ifølge politiet har indrømmet forbrydelsen over for adskillige personer - blandt andet hans ekskone, lederen af et fangekor og en nabo.

Ekskonen skulle have vidnet i retten, men nægtede, og derfor kunne hendes vidneudsagn ikke bruges som bevis.

Den 52-årige danskers forsvarer benyttede sine afsluttende bemærkninger til at så tvivl om beviserne. Hele vejen gennem retssagen har forsvaret forsøgt at vise, at overfaldet kan være sket på andre måder, end anklagemyndigheden har fremlagt, og dermed så rimelig tvivl om den tiltaltes skyld.

Jeg leger med politiet

Ifølge det finske medie har danskeren fremstået selvsikker i løbet af dagen. Han har dog ikke ønsket selv at udtale sig i retten.

Under retssagen stillede han sig dog op foran pressen og udtalte sig på en gebrokken blanding af dansk og svensk:

- Jeg leger bare med politiet. Jeg ville irritere dem. Hvis jeg havde gjort det, havde jeg aldrig talt om det.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra danskeren til frifindelsen.