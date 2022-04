Dansker fundet død i strandkant - ingen tegn på forbrydelse

Torsdag eftermiddag blev en mand fundet død i strandkanten i Lyngså nær Vendsyssel. Han er nu blevet identificeret som en 51-årig dansk mand fra området omkring byen Hals.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Den hidtidige efterforskning har ikke givet politiet grund til at tro, at der ligger en kriminel handling bag. Efterforskningen fortsætter dog indtil videre.

Man har blandt andet arbejdet ud fra en tese om, at han kan være faldet over bord fra et skib. På mandag skal der være ligsyn, og politiet håber, at en obduktion, kan føre det nærmere en dødsårsag.

Politiet lykkedes ikke med at identificere manden torsdag, da han ingen ejendele havde på sig. Nu har man sikret mandens fingeraftryk, hvorfor det blev muligt at udpege ham.

De pårørende er blevet underrettet, skriver politiet.