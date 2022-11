Dansker i Istanbul: Kvinder græd i gaden

Et bombeangreb på Taksim-pladsen i centrum af Istanbul har rystet indbyggerne i Tyrkiets største by.

Det skabte også kaos til en fodboldkamp i området, hvor hele 42.000 fans havde købt billetter.

På gaden græd kvinder, og mænd råbte skældsord mod terrorister.

Det fortæller en dansker, som befandt sig til kampen.

En kraftig eksplosion har søndag rystet et travlt og turistet område nær Taksim-pladsen i hjertet af Istanbul i Tyrkiet

Frygt

Trods Vodafone Park i Istanbul er en af de mest sikre stadion i Tyrkiet med flere safezoner og checkpoints på vej ind, var det alligevel frygt, som prægede de omkring 42.000 mennesker, der søndag var mødt op for at se hjemmebaneholdet Besiktas spille mod Antalya.

- Da meldingen om en eksplosion på Taksim-pladsen kom, kunne man tydelig mærke, at folk panikkede over, om der nu skulle være flere bomber, siger Yagmur Sahin, der er på ferie i Istanbul med sin kone og datter og var alene inde for at se fodboldkampen.

- Først var der lidt uvished og efter noget tid, fik vi at vide, at kampen ville blive rykket grundet det angreb, som havde fundet sted på Taksim-pladsen. Herefter blev vi meget professionelt evakueret ud, men alle gik med afstand til hinanden, og man kunne mærke frygten boble, siger den 42-årige dansker.

Teknikere på stedet i gaden, hvor eksplosionen fandt sted. Foto: Ritzau Scanpix.

Græd på gaden

Ude foran stadionet, hvor der før kampen havde været gang i festen mellem fans, var stemningen nu helt anerledes.

- Der var flere fans, som kom i grupper. I stedet for at gå og råbe fodbold-slogans, gik de nu og råbte antiterror slogans. Der var generelt en meget oprevet stemning, og vi var flere tusinde samlet foran stadionet. Jeg så kvinder gå og græde, fortæller Yagmur Sahin.

Erdogan har søndag eftermiddag udtalt, at der har været 'et bombeangreb' på Taksim-pladsen. Han kalder hændelsen for 'et forræderisk angreb' og kræver, at de, der står bag, skal stå til ansvar, skriver AP.

Fire mennesker døde på stedet under eksplosionen og to på sygehuset.