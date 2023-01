Dansker kæmpede i Ukraine: Dømt for bedrageri

En 26-årig mand, som i 2022 trak overskrifter, da han drog i krig Ukraine og vendte hjem en uge senere, er blevet dømt for millionbedrageri

To et halvt års fængsel for 132 tilfælde af bedrageri.

Sådan lyder dommen, som mandag er blevet afsagt mod en 26-årig mand.

Bedrageriet fandt sted fra april 2021 til oktober 2022 og dækker over et samlet udbytte eller forsøg på udbytte på 1.130.000 kroner.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ifølge Avisen Danmark er den dømte Mads-Emil Longhi.

Kriger i Ukraine

Mads Emil Longhi prægede i oktober i fjor det danske medielandskab, da han i adskillelige interviews fortalte om sin beslutning om at rejse til Ukraine for at kæmpe i krigen.

- Jeg tager derned med mit liv som indsats. Jeg er villig til at risikere mit liv, men jeg prøver at tænke positivt, sagde han blandt andet til TV 2.

Der skulle dog ikke gå længe, før den dengang 25-årige dansker vendte hjem igen. Omkring en uge efter, at han var draget afsted for at kæmpe mod russerne, forlod han militærbasen.

- Det var en meget impulsiv beslutning, men det var i bund og grund mangel på sikkerhed ovre på basen og mangel på seriøsitet. Det blev opdigtet til noget, som det ikke var i medierne. Og det synes jeg, folk skal vide, fortalte han til Radio4.

Et nyt liv?

På vej hjem fra Ukraine besluttede Mads Emil Longhi sig for efter for at lægge kortene på bordet og fortælle om sin fortid som professionel bedrager.

Det skete i et interview med Avisen Danmark, hvor den 26-årige fremlagde det spin af løgne, som tidligere havde omgærdet hans liv.

'En forvandlet fusker - på vej mod et nyt liv?' slutter artiklen.

Det skulle imidlertid vise sig ikke at være tilfældet.

Anholdt i oktober

Mads Emil Longhi blev i oktober sidste år anholdt og sigtet for bedrageri. Mandag er han blevet dømt for i alt 132 bedrageriforhold.

Herunder har han blandt andet begået bedrageri ved udlejning af lejligheder, hvor han fik potentielle lejere til at udbetale et depositum forud at få lejligheden ubeset.

Samtidig er han dømt for bedrageri i forbindelse med lån og salg af billetter til blandet andet fodboldkampe.

Dertil har den 26-årige tilegnet sig adgang til bankkonti og overført penge til konti, han havde rådighed over.

Misbrugte Facebook-profiler

I samtlige tilfælde udgav han sig for at være en anden ved at misbruge andre personers Facebook-profiler.

Han overførte pengene fra bedragerierne til konti, han havde fået adgang til ved at franarre kontoejernes personlige oplysninger. Han fik kontakt til dem via lånegrupper på Facebook, hvor han tilbød lån.

Mads-Emil Longhi erkendte forholdene og modtog dommen. Ekstra Bladet har været i kontakt med hans advokat, som ikke har yderligere at tilføje.