Dansker lokket i fælde i USA: Nu risikerer han livstid

En 58-årig fynbo er lige nu fængslet i USA, hvor han mistænkes for besiddelse og distribution af børneporno samt forsøg på at begå pædofile overgreb.

Og ifølge TV 2 kan det ende med at få meget alvorlige konsekvenser for den 58-årige, der risikerer at skulle bruge resten af sit liv bag tremmer i USA.

Det står klart, efter en grand jury har besluttet, at manden skal tiltales for at have transporteret børneporno til USA og for at haft konkrete planer om misbrug af børn.

Den slags kan ende med en livstidsdom, men der er stadig lang vej endnu.

- Det er for tidligt at sige, om anklagemyndigheden vil kræve livstid i den her sag. Jeg vil ikke sige noget konkret om det i denne her sag, men generelt kan man sige, at mange sager ender med den slags aftaler, inden det kommer til en retssag, siger anklager i sagen David Gappa til TV 2.

Her henviser advokaten til en såkaldt 'plea bargain', der er normal praksis i det amerikanske retssystem.

Helt konkret betyder det, at anklageren for forsvarsadvokaten indgår en form for byttehandel, hvor den tiltalte får en mildere straf, hvis han erkender sin skyld, så der dermed kan undgås en retssag.

Men foreløbigt nægter han sig skyldig i alle tiltaler.

Lokket i fælde

Manden blev anholdt 11. juli, da han ankom med fly til Los Angeles i Californien. Her var han rejst til fra København for at rejse videre til byen Fresno, men han vidste ikke, at han var blevet lokket i en fælde.

For den person fra Fresno, som han havde kommunikeret med, viste sig at være en undercoveragent. Agenten havde i et pædofilt forum på det mørke internet udgivet sig for at være en kvinde med en syvårig datter.

Fynboen skulle ifølge de amerikanske myndigheder have skrevet til agenten:

'Jeg er fra Skandinavien. Professionel musikproducer/sangskriver og digter, og yeah, jeg er også pædofil,' fremgår det af pressemeddelelsen fra ministeriet.

Uhyggelig korrespondance

Manden skulle have skrevet, at han var fraskilt og søgte efter en kvinde, en mor, som han kunne lære bedre at kende og måske ses med i virkeligheden.

'Det er klart, at hun skal bakke hundrede procent op om pædofili og incest,' skal danskeren have skrevet.

Det var tilbage i januar, at den amerikanske agent og den danske mand fik kontakt. Over de følgende måneder sendte danskeren beskeder både via den mørke hjemmeside og den krypterede beskedtjeneste Telegram.

Ifølge de amerikanske myndigheder skulle han i den forbindelse have sendt billeder af seksuelle overgreb mod børn.

Desuden skulle han have talt med agenten om muligheden for at få et barn sammen med henblik på, at han kunne udnytte den nyfødte.