Dansker sigtet for naturbrand i USA løslades efter 45 måneder

I tre år og ni måneder har en psykisk syg dansk mand siddet frihedsberøvet i USA, anklaget for at have startet en af de største naturbrande i delstaten Colorados historie.

Men mandag kan han endelig se frem til at komme på fri fod. I et retsmøde har en dommer besluttet at sagen skal afvises. Det er dog en afgørelse, som anklagemyndigheden kan appellere til en højere retsinstans.

27. juni 2018 brød en omfattende brand ud i et naturområde i den sydlige del af Colorado.

Branden endte med at ødelægge 141 boliger og et område på mere end 43.000 hektar. Det var den tredjestørste naturbrand i delstatens historie.

Den 30. juni blev danskeren anholdt, og han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Men han er psykisk syg og ikke egnet til at gennemføre en retssag. Det har flere psykiatere vurderet.

Allerede for et år siden var en dommer af den grund klar til at afvise sagen mod danskeren.

Men anklagemyndigheden strittede imod, og en dommer besluttede, at han skulle tvangsmedicineres, så en retssag kunne gennemføres. Det blev senere kendt ulovligt i en civil retssag.

Mandag begrundede dommer Gregory Lymann afvisningen af sagen med, at danskeren næppe nogensinde bliver i rask nok til, at der kan rejses tiltale.

- Det bliver så ikke afgjort, om han er skyldig eller ej, sagde han.

- Jeg tror, at han startede branden, men at det var et uheld, da han overtrådte et afbrændingsforbud, sagde Gregory Lymann.

Derefter henviste han til en anden sag, hvor den dengang største brand i Colorado blev startet ved et uheld.

- Det udløste en dom på seks års fængsel, og han (danskeren, red) har allerede været indespærret i næsten fire år, forklarede dommeren.

Samtidig undskyldte han til de familier, hvis boliger gik op i røg.

- Jeg vil gerne undskylde til de familier, som mistede alt i branden, og for hvem det er utilfredsstillende, at der ikke kommer en afgørelse, sagde han i retsmødet.

Danskeren advokat, Jane Fisher-Byrialsen, har svært ved at skjule sin glæde over mandagens afgørelse.

- Det er en kæmpelettelse. Nu har vi i mere end tre år set hans rettigheder blive krænket, siger hun.

- Jeg er utroligt glad for, at vores arbejde endelig har båret frugt, og jeg er utroligt glad på hans vegne.

Med dommerens afgørelse er danskeren en fri mand.

- Vi er på vej ud for at hente ham. Vi har tøj, et bankkort og hans pas med til ham, siger Jane Fisher-Byrialsen.

Da danskeren blev anholdt, var hans turistvisum udløbet, men dommeren bestemte ikke, at han skal udvises.

- Det vil kun ske, hvis han krydser en grænse eller bliver stoppet og tjekket af politiet, der så kan se, at han opholder sig ulovligt i landet, forklarer Jane Fisher-Byrialsen.