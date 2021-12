Dansker skuddræbt i Malmø

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Det var en 25-årig dansk statsborger, der onsdag eftermiddag blev dræbt under et skyderi i Bunkeflostrand i Malmø.

Det bekræfter flere kilder uafhængigt af hinanden over for Ekstra Bladet.

Claes-Arne Hermansson, efterforskningsleder ved Malmø Politi, blev på et pressemøde torsdag formiddag i Malmø direkte spurgt, hvorvidt den dræbte er dansk statsborger.

- Det kan jeg ikke kommentere, sagde han.

Efterforskningslederen lagde dog ikke skjul på, at den dræbte var kendt af politiet.

Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet er i besiddelse af svenske retsdokumenter, der viser, at den dræbte havde relation til den frisør i Rødovre, hvor en person 3. december blev dræbt og to andre såret. En af dem er en 28-årig mand, der er bosiddende i Sverige.

Dermed kan skyderiet i Malmø formentlig kædes til den danske bandekonflikt, der i december har kostet tre personer livet og såret fire andre.

Fire personer er ifølge svensk politi anholdt i forbindelse med onsdagens drab. Der kom dog ikke på torsdagens pressemøde yderligere oplysninger frem om deres identitet eller nationalitet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nils Norling, der er pressetalsmand for politiet i Malmø.

Han bekræfter, at der er tale om en 25-årig mand, men derudover kan han ikke sige mere om den afdøde på nuværende tidspunkt.

- På nuværende tidspunkt kan vi heller ikke sige, om drabet har en forbindelse til nogen sag i Danmark. Jeg ønsker heller ikke at gå i detaljer med, hvordan vores samarbejde med dansk politi ser ud udover at være veletableret og konstant i gang. Vi har løbende informationsudveksling med dansk politi, siger han.

Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Lukkede broen til Danmark

Drabet fik svensk politi til kortvarigt at spærre Øresundsbroen i retning mod Danmark, og ifølge Claes-Arne Hermansson samarbejder man da også over sundet.

Forud for onsdagens voldsomme begivenhed trak konflikten i forvejen tråde til Sverige, da en svensk statsborger er fængslet for et skyderi 2. december. Her blev et 27-årigt medlem af gadebanden NNV (Nørrebro og Nordvest, red.) dræbt på Nørrebro.

Københavns Politi har på et tidligere pressemøde oplyst, at de samarbejder med svensk politi i forbindelse med efterforskningen af skyderierne i københavnsområdet.

Vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi, har ingen kommentarer til sammenhæng mellem onsdagens skyderi i Malmø og et eller flere skyderier i Danmark.

- Men det er klart, at med det, der er sket den seneste tid, er der fortsat dialog, siger han til Ekstra Bladet.